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Boşanır boşanmaz tatile gitti! Şeyma Subaşı: Üzülebilirim de...

16.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandığı günden beri partiden partiye koşan ünlü isim paylaşımında üzgün görününce hemen açıklama yaptı.

3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı şiddet gördüğü iddialarıyla evlendikten kısa süre sonra boşandı. Ayrılığın ardından arkadaş gruplarıyla ayrı ayrı Paris'e giderek, yaşadıkları zorlu sürecin ardından tatil yapan ikiliden Subaşı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Fenomen ismin, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı ve "Müzik dinledim ve bu bana zihnimizde kendi dünyamızı yaratabileceğimizi fark ettirdi. Hayal kurmak için dışarıdan bir şeye ihtiyacımız yok. Zihnimizi kontrol etme gücüne sahibiz, bu Tanrı'nın bize bir armağanı" mesajını yazdığı bir videosunda hüzünlü göründüğü dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Bu videosuyla ilgili aldığı mesajların ardından bir paylaşım daha yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım tekrar yanlış anlaşıldım arkadaşlar. O videodaki dudak bükme hareketim üzgünlük değil tam tersi mutluluk aslında. Çok fazla şükretmek ve bilincinde olmak; burada olduğumun, etrafımın, yaşadığımın hissettiğimin... Bunlarla alakalı bir mutluluk. Üzülmek değildi ama üzülebilirim de tabii. Bir sürü şeyler yaşıyoruz, ruh hallerimiz değişiyor. Normal. Ama videom üzülmekle alakalı değildi."


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