Boşanma aşamasındaki kocası kapıya dayandı, polisi aradı ama bu kez de polis başına bela oldu! 'Dudakların çok güzel' deyince vurdu

Söz konusu olay İzmir'de yaşandı! Kocası kapıya dayanınca polisten yardım isteyen kadına polis tacizde bulundu. Olay silahlı yaralamayla bitti. Polis memuru açığa alındı. Silahı ateşleyen Büşra Karademir'in 18 yıl polis memurunun ise 36 yıl hapsi istendi.

POLİSTEN TACİZ! 'DUDAKLARIN ÇOK GÜZEL BANA SARIL SEVGİLİ OLALIM'

Sabah Gazetesi'nin haberine göre 50 yaşındaki polis memuru S.A, Büşra Karademir'e tacizde bulundu. Soruşturma tamamlandı. Dosyaya geçen kayıtlara göre S.A, Büşra Karademir'e 'Dudakların çok güzel, bana sarıl sevgili olalım' deyip öpmeye kalkıştı. Taciz devam ederken Büşra Karademir, S.A'nın silahıyla onu vurdu.

Büşra Karademir'i eve bırakan diğer polis memuru Ş.M de tanıklık yaptı. Verdiği ifadede S.A'nın daha önce de Karademir'i sıkıştırıp tacizde bulunduğunu anlattı. Savcılık tarafından polis memuru S.A'nın 36 yıl, Büşra Karademir'in ise 18 yıl hapsi istendi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





