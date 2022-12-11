Boşanma davası 8 yıl sürdü! Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasında tazminat kavgası... 20 milyonu da fazla bulunca...

Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın boşanma davası yıllardır gündemde. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık 8 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul etti.

Birbirlerine sıklıkla ithamlarda bulunan eski çift 8 yıl sonra boşandı ve boşanma kararını Yargıtay da onandı.

Mahkeme, Feryal Hanım'ın açtığı boşanma davasında ünlü iş adamını 30 milyon maddi, 30 milyon da manevi tazminata mahkum etmişti. Sabah'ta yer alan habere göre; Gülman, karara itiraz etti. İtirazı haklı bulan Yargıtay, tazminat yönünden kararı bozdu.

Yerel mahkeme bu kez bir dönem ‘En zengin 100 Türk’ listesinde yer alan Kemal Gülman'ın 20 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Gülman, 20 milyonu da fazla bularak kararı tekrar Yargıtay'a taşıdı.



