HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boşanmak isteyen eşini katletmişti! Cezası belli oldu

Boşanmak isteyen eşini katletmişti! Cezası belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanmak istediği eşi Hafize Kurban'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Uğur Kurban (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Boşanmak isteyen eşini katletmişti! Cezası belli oldu

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Uğur Kurban, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban'a geçen yıl boşanma davası açtı. Genç kadın da baba evine yerleşti. 27 Ağustos günü, kayınpederinin evine giden Uğur Kurban ile eşi Hafize Kurban arasında tartışma çıktı. Uğur Kurban, telefonuna korsan yazılım yükleyip, yazışmalarını takip ettiği eşini karnı ve boğazı ile göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Kurban'ın, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı kadının 2 böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Polis tarafından yakalanan Uğur Kurban ise tutuklandı.

2cbc8aba1f63e815f6edcf0ced5b8385

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI

Kurban hakkında 'Tasarlayarak eşini kasten öldürme', 'Eşe karşı kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya öldürülen Hafize Kurban'ın yakınları ile sanık ve mağdur avukatları katıldı. Tutuklu sanık Uğur Kurban ise SEGBİS ile katıldı.

İzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldüİzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldü

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Kurban'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Uğur’u, 'Kişisel verilerin korunması kanununu ihlal' suçundan ise beraat ettirdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Bağcılar'da dehşet! Hafriyat kamyonunun altında kaldıBağcılar'da dehşet! Hafriyat kamyonunun altında kaldı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı? Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te dehşete düşüren görüntü! Filyasyon ekibine bıçak çekti
Dehşete düşüren görüntü! Filyasyon ekibine bıçakla saldırdı
'Neden yolcumu alıyorsun' deyip şoförü darp etti!
'Neden yolcumu alıyorsun' dedi ve... Korkunç anlar!
Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocukla ilgili kan donduran gelişme
14 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gelişme
Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Bağcılar'da dehşet! Hafriyat kamyonunun altında kaldı
Depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini alıp böyle bağırdılar!
Deprem fırsatçılarını böyle yakalandı!
Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı
Korkunç kaza kamerada! Otomobilin altında kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.