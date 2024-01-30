Boşanmanın ardından Rizespor'un kalecisi ile aşk yaşamaya başlamıştı! Esin Çepni Zafer Görgen'in formasını satışa çıkardı

Esin Çepni, eski eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış ve gözyaşları içinde ihanet görüntülerini ifşalamıştı. Geçtiğimiz aylarda Bilal Hancı ile boşanan Esin Çepni yeni bir aşka yelken açmıştı.

Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile birlikte olan Esin Çepni sevgilisi ile romantik pozlarını tek tek paylamıştı.

"Bu ilişki uzun ömürlü olmaz" yorumlarının yapıldığı ilişkiye geçtiğimiz haftalarda nazar değdi. Çepni, sevgilisi Zafer Görgen'le olan pozlarını profilinden sildi.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ünlü çift haklarında çıkan "ayrıldılar" iddialarını da böylelikle doğrulamış oldu.

Esin Çepni geçtiğimiz son paylaşımıyla yine dikkat çekti. İkinci el eşya satışı yapılan bir uygulama üzerinden link veren Esin Çepni, Zafer Görgen'in Rizespor formasını satışa çıkardığını duyurdu.

"Duruşu modeldeki gibidir, alana hayırlı olsun" notuyla paylaştığı formayı ilk olarak 50 bin TL'ye satışa çıkarıp fiyatını daha sonra 15 bin TL olarak güncellemesi dikkatlerden kaçmadı.







