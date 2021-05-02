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Boşver Arkadaş filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Boşver Arkadaş filmi oyuncuları...

02.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Boşver Arkadaş filmi, bugün 2 Mayıs'ta saat 14.15'te Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Boşver Arkadaş filminin nerede ve ne zaman çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki Boşver Arkadaş filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Boşver Arkadaş filmi oyuncuları...

Boşver Arkadaş filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Boşver Arkadaş filmi oyuncuları...

Türk sinemasının sevilen filmlerinden Boşver Arkadaş, Star TV ekranlarında bugün saat 14.15'te seyirci ile buluşacak. Tarık Akan ve Selma Güneri'nin başrollerinde yer aldığı Boşver Arkadaş filminin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Peki Boşver Arkadaş filmi nerede, ne zaman çekildi?

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının efsane oyuncularından olan Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakteri ile eski sevgilisinin başında geçenlerinin anlatıldığı Boşver Arkadaş filminin çekimleri, 1974 senesinde İstanbul ve Bursa'da çekilmiştir. İstanbul'da yapılan çekimler Taksim, Yeşilköy, Bakırköy ve Beyoğlu gibi semtlerde, Bursa'daki çekimler ise Uludağ'da gerçekleştirilmiştir.

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Akan - Ferit
Selma Güneri - Alev
Reha Kral - Ferit'in Annesi
Reha Yurdakul - Selim
Turgut Borali
Senar Seven
Kadir Savun - Veli Dayı
Ali Karagöz - Ferit'in Arkadaşı
Metin Çekmez - Kamil
Hasan Ceylan - Davut
Hüseyin Kutman - Komiser

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Boşver Arkadaş filminde, babası kaçakçılık suçundan hapiste yatan Ferit serseri bir hayat sürmektedir. Paris’ten dönünce babasının arkadaşı Selim’in yanında çalışmaya başlar. Selim ise iş adamı görüntüsü altında aslında kaçakçılıkla uğraşmaktadır.

Ferit, Selim’i evinde ziyaret ettiği sırada eski sevgilisi Alev’in Selim’le evlendiğini öğrenir. Kaçakçılık işlerinde Selim’e yardım etmeye başlayan Ferit bir yandan da yeniden Alev’le yakınlaşmaya başlar.


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