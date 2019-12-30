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  4. Botoks yaptırayım derken gözünüzü kaybetmeyin

Botoks yaptırayım derken gözünüzü kaybetmeyin

İHA İHA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.

Botoks yaptırayım derken gözünüzü kaybetmeyin

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, ‘merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde botoks veya dolgu işlemi yaptıran kişilerin telafi edilemez sağlık bozukluklarıyla karşılaşabileceğini, hatta kör olabileceklerini söyledi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, dolgu ve botoks işlemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnsanların güzellik merkezleri ya da merdiven altı işletmelerde uzman olmayan kişiler tarafından yapılan botoks ve dolgu uygulamaları sonucunda sağlığını kaybedebileceğini ifade eden Doç. Dr. Hayati Akbaş, önemli uyarılarda bulundu.

“İçeriği belli olmayan maddeler yüze enjekte edildiğinde göz körlüğüne bile neden olabilir”
Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan botoks ve dolgu işlemlerinin körlüğe bile neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Günümüzde bir takım tıbbi uygulamalar ‘merdiven altı’ diye tabir edilen uygunsuz ortamlarda, yetkisiz kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu da en çok botoks ve dolgu uygulamalarında yapılıyor. Ne yazık ki birçok insan, doktor olmayan kişilere güzellik salonlarında, uygunsuz koşullarda ya da hastane ortamı olmayan yerlerde içeriği belli olmayan botoks ve dolgu işlemi yaptırmaktalar. Bunlar, doktor olmayan kişiler tarafından vücuda zerk edildiğinde ileriye dönük birçok tehlikeye açık hale geliyor. İçeri belli olmayan maddelerin vücuda zerk edilmesiyle vücutta yüz, kas, göz dokularında zarar meydana gelebilir, akıntılara ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Yakın zamanda bir kadında dudağına enjekte edilen madde yüzünden dudağını kaybetmişti. İçeriği belli olmayan maddeler yüze enjekte edildiğinde göz körlüğüne bile neden olabilir. Bu maddeler yüz bölgesinde bazı kanser hücrelerinin de çıkmasına da neden olabilir” dedi.

“Ucuz olsun diye dudağınızı, burnunuz ya da gözünüzü kaybetmeyin”
Merdiven altı işletmelerde ucuz fiyatlara yapılan botoks ve dolgu işlemlerinin sonuçlarına da değinen Doç. Dr. Hayati Akbaş, şunları söyledi:
“Botoks ve dolgu gibi malzemelerin mutlaka doktorlar tarafından yapılması gerekir. Günümüzde güzellik salonlarında güzellik uzmanlarının bu işlemleri yaptığını duyuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Botoks ya da dolgu işlemini estetik, plastik cerrahi uzmanı ya da dermatoloji uzmanının yapması gerekir. En azından bu konuda eğitim almış bir tıp doktorunun yapması gerekir. Piyasada çok sayıda botoks ve dolgu maddesi diye satılan güvensiz ve onaysız maddeler bulunuyor. Bu maddelerin insan sağlığına nasıl bir etkide bulunacağını tahmin etmek bile zor. Ortaya çıkan zararları da telafi etmek neredeyse imkansız hale geliyor. İnsanlar genelde daha ucuz diye bu merdiven altı yerleri tercih ediyor. Bu ucuzluk neticesinde dudağınızı, burnunuzu ya da gözünüzü kaybedebilirsiniz. O yüzden onaylı ve doktor tarafından yapılan maddelerin yapılması gerekir. Güzellik salonları gibi yerlerde bu maddelerin kullanılması tıbben yasaktır. Bu suçtur. Türk ceza hukukuna göre de insan bedenine zarar vermek suçundan da sorumludurlar. İnsanlar, kendi bedenine içinde ne olduğu belli olmayan botoks ve dolgu gibi maddeleri zerk ettirmemeleri gerekir. Dolgu ve botoks işlemi hayatın belli evrelerinde devamlı yapılması gereken işlemlerdir. Tek seferlik değildirler. O yüzden bu işlemlerin doktorlar tarafından yapılması gerekir.”

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