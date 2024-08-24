Böyle canilik görülmedi! Defalarca kafasına vurarak kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde 13. Cadde SE'de meydana gelen olay ülkenin gündemine yerleşti. 27 yaşındaki Allexis Telia Ferrell isimli bir kadının önce kediyi kafasına defalarca vurarak öldürdüğü ardından ise apartmanda bulunan komşularının gözü önünde yediği öne sürüldü.

Gray News'in elde ettiği eyalet mahkeme kayıtlarına göre, Ferrell mahkemeye çıkarıldı ve ilk kefalet tutarı 100.000 dolar olarak belirlendi. Bir sonraki mahkeme duruşmasının 26 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. ABD'de kedi ve köpek eti yemek uzun zamandır insanlık dışı kabul ediliyor.