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    4. Böyle canilik görülmedi! Defalarca kafasına vurarak kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    Böyle canilik görülmedi! Defalarca kafasına vurarak kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 08:34
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde 27 yaşındaki Allexis Telia Ferrell isimli bir kadının komşularının gözü önünde öldürdüğü kediyi yediği iddia edildi. Komşuların durumu polise haber vermesi üzerine Ferrell tutuklandı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    Böyle canilik görülmedi! Defalarca kafasına vurarak kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde 13. Cadde SE'de meydana gelen olay ülkenin gündemine yerleşti. 27 yaşındaki Allexis Telia Ferrell isimli bir kadının önce kediyi kafasına defalarca vurarak öldürdüğü ardından ise apartmanda bulunan komşularının gözü önünde yediği öne sürüldü.

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    Gray News'in elde ettiği eyalet mahkeme kayıtlarına göre, Ferrell mahkemeye çıkarıldı ve ilk kefalet tutarı 100.000 dolar olarak belirlendi. Bir sonraki mahkeme duruşmasının 26 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. ABD'de kedi ve köpek eti yemek uzun zamandır insanlık dışı kabul ediliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kedi
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