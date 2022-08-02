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  4. Böyle dikkatsizlik görülmedi! Benzin istasyonunda sigara yakınca hayatının şokunu yaşadı

Böyle dikkatsizlik görülmedi! Benzin istasyonunda sigara yakınca hayatının şokunu yaşadı

02.08.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Chelyabinsk kentindeki bir benzin istasyonundan alınan güvenlik kamerası görüntüleri korkunç bir kazayı gösterdi. Arabasına benzin doldurduğu sırada ismi açıklanmayan bir adam sigara yakmaya karar verdi. Bir anda adam ve arabası büyük bir patlamayla alevlerin arasında kaldı.

Rusya'nın Chelyabinsk kentindeki bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntüler arabasının deposuna benzin doldurmak için beklerken sigara yakmak için çakmağını çıkartan adamı gösterdi. Dikkatsizliğinin kurbanı olan adam sigarasını yaktığında büyük bir patlama sesi duyuldu. Birkaç saniye içinde alevlerin arasında kalan adam büyük bir panikle sağa sola koşuşturmaya başladı.

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YARDIMINA KOŞTULAR

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Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan başka bir adam alevlerin ortasında kalan kişinin yangın söndürme tüpüyle yardımına koştu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede 265 bin görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları olaya ilişkin olarak yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ironik bir dille, “Akıllı, iyi eğitimli toplum, dünyaya bir örnek." yorumunu yaptı. Adamın sağlık durumuna dair bir bilgi paylaşılmazken yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Rusya benzinlik
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