Sosyal medyada gündem oldu! Evinin yakınındaki orman yangınına balkondan su fırlatarak müdahale etti

İtalyan TikToker Mattia Ferraro, yan komşusunun orman yangını sırasında gösterdiği çabayı videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Balkona çıkarak orman yangınına bir kova suyla müdahale eden kadının videosu kısa sürede sosyal medyanın gündem yarattı. 2.4 milyon beğenmeye ulaşan videoyu sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

YAKININA BİLE GELMEDİ

Kadının balkondan attığı suyu alevlerin yakınına bile gelmemesi ve gösterdiği çaba sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, “Birisi itfaiyeyi arayacak ama sanırım bu müdahaleyle her şey kontrol altında” yorumunu yaptı.

Ancak bazı kullanıcılar İtalya’nın Roma kenti yakınlarında meydana gelen ve havadan görülebilen yangına karşı endişelerini dile getirdiler.



