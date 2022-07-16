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  4. Sosyal medyada gündem oldu! Evinin yakınındaki orman yangınına balkondan su fırlatarak müdahale etti

Sosyal medyada gündem oldu! Evinin yakınındaki orman yangınına balkondan su fırlatarak müdahale etti

16.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan TikToker Mattia Ferraro, dairesinin dışında büyük bir orman yangınına bir kova su atarak müdahale etmek isteyen kadının videosunu çekerek paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Ferraro’nun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

İtalyan TikToker Mattia Ferraro, yan komşusunun orman yangını sırasında gösterdiği çabayı videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Balkona çıkarak orman yangınına bir kova suyla müdahale eden kadının videosu kısa sürede sosyal medyanın gündem yarattı. 2.4 milyon beğenmeye ulaşan videoyu sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

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YAKININA BİLE GELMEDİ

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Kadının balkondan attığı suyu alevlerin yakınına bile gelmemesi ve gösterdiği çaba sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, “Birisi itfaiyeyi arayacak ama sanırım bu müdahaleyle her şey kontrol altında” yorumunu yaptı.

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Ancak bazı kullanıcılar İtalya’nın Roma kenti yakınlarında meydana gelen ve havadan görülebilen yangına karşı endişelerini dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtalya Roma
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