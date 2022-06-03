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  4. Böyle gerekçe ne görüldü ne duyuldu! "Hep erişte yapıyor" diyerek eşinden boşandı

Böyle gerekçe ne görüldü ne duyuldu! "Hep erişte yapıyor" diyerek eşinden boşandı

03.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da bir adam, her öğünde erişte hazırladığını iddia ettiği eşinden boşandı. Karnataka eyaletinin Ballari kentinde görülen ilginç dava, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirildi. Daha önce de aynı eyalette benzer vakalar yaşanmıştı.

Böyle gerekçe ne görüldü ne duyuldu! "Hep erişte yapıyor" diyerek eşinden boşandı

Hindistan'da bir kişi, karısından boşandı. Ancak boşanma gerekçesi ne görüldü ne de duyuldu. Çünkü adam, kendisine her öğünde sadece erişte hazırladığı gerekçesiyle karısından boşandı.

"MAGGİ DAVASI"

The New Indian Express'e (TNIE) göre, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.

Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti.

Maggi

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Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.

BENZER DAVALAR YAŞANDI

Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı.

Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı.

Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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