Böyle ihmalkarlık görülmedi! Kreşe bıraktığını zanetti arabada unuttu... Saatlerce arabada kalan 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Portekiz Lizbon kentinde ismi açıklanmayan bir baba 10 aylık kızı Madalena ile evden çıktı. İşe gitmeden önce kızını kreşe bıraktığını zanneden baba Madalena'yı arabada unuttu. Trajik hatasını fark ederek geri dönen baba kızını baygın bir şekilde arabanın içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin küçük kızı hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı.

PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYORLAR

26 derecelik sıcaklıkta arabanın içinde kilitli kalan kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Acil müdahale ekiplerinin geldiği sırada olay yerine ulaşan annesinin de aralarında bulunduğu kızın ebeveynlerine psikolojik destek verilmeye başlandı.