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    4. Böyle ihmalkarlık görülmedi! Kreşe bıraktığını zanetti arabada unuttu... Saatlerce arabada kalan 10 aylık bebek hayatını kaybetti

    Böyle ihmalkarlık görülmedi! Kreşe bıraktığını zanetti arabada unuttu... Saatlerce arabada kalan 10 aylık bebek hayatını kaybetti

    14.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Portekiz'in Lizbon kentinde yaşayan ismi açıklanmayan bir baba 10 aylık bebeğini kreşe bırakmak için evinden ayrıldı. Bebeğini kreşe bıraktıktan sonra işe gitmeyi planlayan baba korkunç bir hata yaptı. 10 aylık kızını kreşe bıraktığını zannederek arabada unutan baba işe gitti. Saatlerce arabada tek başına kalan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.

    Portekiz Lizbon kentinde ismi açıklanmayan bir baba 10 aylık kızı Madalena ile evden çıktı. İşe gitmeden önce kızını kreşe bıraktığını zanneden baba Madalena'yı arabada unuttu. Trajik hatasını fark ederek geri dönen baba kızını baygın bir şekilde arabanın içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin küçük kızı hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı.

    PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYORLAR

    26 derecelik sıcaklıkta arabanın içinde kilitli kalan kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Acil müdahale ekiplerinin geldiği sırada olay yerine ulaşan annesinin de aralarında bulunduğu kızın ebeveynlerine psikolojik destek verilmeye başlandı.

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    Portekiz

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