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    4. Gizemli bir şekilde ortadan kayboldu! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı... Bulunduğu yer herkesi şaşkına çevirdi

    Gizemli bir şekilde ortadan kayboldu! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı... Bulunduğu yer herkesi şaşkına çevirdi

    14.09.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ın kuzeydoğusundaki Buriram bölgesinde yaşayan 68 yaşındaki Thongmuon Prommin isimli bir adam gizemli bir şekilde aniden ortadan kayboldu. Ailesi her yerde aradığı adamı bulamayınca çareyi yerel bir falcıya gitmekte buldu. Falcı adamın suyun altında olduğunu söyleyince köylüler ve arama kurtarma ekipleri boğulma ihtimalini düşerek yakınlardaki gölde aramalarını arttırdı. Herkesin onu aradığı anlarda Prommin'in 2 gün boyunca bir ağacın gölgesinde dinlendiği ortaya çıktı.

    Alışılmadık olay Tayland'ın kuzeydoğusundaki Burriam bölgesinin Salaosong köyünde meydana geldi. 68 yaşındaki Taylandlı Thongmuon Prommin, evinden çıkarak bir daha geri gelmedi. 58 yaşındaki eşi Ratree Prommin eşinin eve gelmemesi üzerine endişelenerek durumu polise haber verdi. Kayıp olan eşine 2 gün boyunca ulaşamayan kadın çareyi falcıya gitmekte buldu. Falcının öngördüğü gibi kocasının köyün gölünde boğulduğundan emin olduğunu dile getiren kadın arama kurtarma ekiplerinin o bölgede çalışma yapmasını istedi.

    HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ GERİ DÖNDÜ

    İki gün sonra Thongmuon Prommin hiçbir şey yokmuş gibi evine geri döndü. Yaşlı adam iki gün boyunca köylülerin arama yaptığı gölün yakınlarındaki bir ağacın gölgesinde dinlendiğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland

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