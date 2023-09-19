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    4. Böyle protesto görülmedi! Kaşmir için işkence gören keçileri canlandırdı... Çığlık sesleri sokağı inletti

    Böyle protesto görülmedi! Kaşmir için işkence gören keçileri canlandırdı... Çığlık sesleri sokağı inletti

    19.09.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri menşeili hayvan haklarını savunan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) Derneği tarafından gerçekleştirilen protesto gündem yarattı. İlginç protestoda kaşmir için tüyleri alınan keçilerin işkencelerine dikkat çekmek istenildi. Bir masanın üzerine elleri ve ayakları bağlanmış halde yarı çıplak uzanan kadının üzerindeki tüyler bir adam tarafından kopartılırken kadının ise çığlıkları sokağı inletti.

    Kaşmirin keçilerden nasıl elde edildiğine dikkat çekmek amacıyla Londra Moda Haftası sırasında İngiliz Moda Konseyi'nin NEWGEN Gösteri Alanı önünde bir protesto düzenlendi. Boynuz takarak uzanan bir kadının vücuduna yapıştırılan tüylerin çıkartıldığı anlarda attığı çığlık sesleri Twitter'da "Bu acının sesi. Tüyleri yolunurken tamamen bağlıydılar ve acı içinde çığlık atıyorlardı. Kaşmir keçiler için işkencedir" ifadesiyle paylaşıldı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği protesto görüntüleri kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu cinsellikle ilişkilendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Bu bir OnlyFans sayfası mı?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise,"Bu bir cinsellik meselesi değil mi?" yorumunu ekledi.

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    Protesto hayvan hakları

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