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Böyle şaka olmaz! Çığlık attıran ağaç herkesi korkuttu

13.08.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, şehrin göbeğinde ağaç kılığına giren genç, yanından geçenlere çığlıklar attırdı. Saksıyla birlikte aniden hareket eden ağaç adamdan korkup kaçanlar kameralara yakalandı.

Böyle şaka olmaz! Çığlık attıran ağaç herkesi korkuttu

Fomara Meydanı’nda askeri elbise satan bir dükkanın önünden geçen vatandaşlar, çığlık atarak oradan uzaklaştı. Dükkânın önünde kocaman bir saksının içine girerek, kendini ağaç dallarıyla kamufle eden şahıs, şakalarıyla yoldan geçenleri korkuttu. Birden saksıyla birlikte hareket eden ağacı fark edenler korkuyla kaçıştı. Etrafta olayı fark eden gençler ise cep telefonları ile bu anları kayda aldı. Şakacı genç, kendisini kayda alanlara, şakasını mahvettikleri için sitem etti.

Yoldan geçen dikkatli bir yaşlı adam ise, "Beni korkutamazsın, hareket ettiğini gördüm" diyerek, şakacı gence takıldı. Şakacı genç, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

(İHA)

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