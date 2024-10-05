Böyle sorumsuzluk görülmedi! 20 dakika boyunca telefonla görüştü... Geri döndüğünde 8 aylık oğlunun cansız bedenini buldu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Olivia Miller, 20 dakikalık bir telefon görüşmesi sırasında 8 aylık oğlu Asher Johnson'ı yalnız bıraktı. Geri döndüğünde ise oğlunun küvette boğularak hayatını kaybettiğini fark etti. Anne sağlık görevlilerine haber ve 8 aylık bebek hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Olivia Miller, sekiz aylık oğlu Asher Johnson'ın ölümüyle ilgili olarak taksirle adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Baş adli tabibin yaptığı otopsi, boğulmayı resmi ölüm nedeni olarak belirledi. Olaya ilişkin mobil kayıtlarda Miller'in telefonun 21 dakika boyunca aktif bir şekilde kullandığı tespit edildi.