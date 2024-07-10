Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti! Finalistleri söyledi yetmedi bir de kazanını açıkladı

Küresel salgını önceden tahmin eden Nicolas Aujula gençliğinden beri kehanet vizyonları gördüğünü, geçmiş yaşamında Mısır kraliçesi ve Fransız Devrimi isyancısı olduğunu hatırladığını iddia ederek dünya basınında kendisine geniş bir yer bulmuştu. Fenomen medyum bu kez Avrupa Şampiyonası için bir kehanette bulundu.

PA Real Life'a verdiği demeçte Aujula, "İspanya Fransa'yı yenecek, İngiltere Hollanda'yı yenecek. Final İspanya-Hollanda arasında olacak. İspanya Avrupa Şampiyonası'nı kazanacak. Henüz bir bahis yapmadım ama İspanya'nın kazanmasına dair bir şansım olabilir" dedi.

İLK FİNALİST İSPANYA OLDU

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk finalist 9 Temmuz gecesinde belli oldu. İspanya ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği yarı final maçında müthiş bir tempo vardı. Fransa'nın 1-0 öne geçtiği mücadelede geriden gelerek 2-1 öne geçen İspanya, finale çıkan ilk takım olmayı başardı.