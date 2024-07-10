Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti! Finalistleri söyledi yetmedi bir de kazanını açıkladı

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti! Finalistleri söyledi yetmedi bir de kazanını açıkladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 08:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    38 yaşındaki Nicolas Aujula, geçtiğimiz yıllarda koronavirüsü bilmesiyle büyük bir üne sahip olmuştu. Psişik yeteneklere sahip olduğunu iddia eden medyum bu kez gözünü Euro 2024'te çevirerek hem yarı final hem de final tahmini yaptı. Ona göre kupanın sahibi İspanya olacak.

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti! Finalistleri söyledi yetmedi bir de kazanını açıkladı

    Küresel salgını önceden tahmin eden Nicolas Aujula gençliğinden beri kehanet vizyonları gördüğünü, geçmiş yaşamında Mısır kraliçesi ve Fransız Devrimi isyancısı olduğunu hatırladığını iddia ederek dünya basınında kendisine geniş bir yer bulmuştu. Fenomen medyum bu kez Avrupa Şampiyonası için bir kehanette bulundu.

    1222

    PA Real Life'a verdiği demeçte Aujula, "İspanya Fransa'yı yenecek, İngiltere Hollanda'yı yenecek. Final İspanya-Hollanda arasında olacak. İspanya Avrupa Şampiyonası'nı kazanacak. Henüz bir bahis yapmadım ama İspanya'nın kazanmasına dair bir şansım olabilir" dedi.

    İLK FİNALİST İSPANYA OLDU

    Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk finalist 9 Temmuz gecesinde belli oldu. İspanya ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği yarı final maçında müthiş bir tempo vardı. Fransa'nın 1-0 öne geçtiği mücadelede geriden gelerek 2-1 öne geçen İspanya, finale çıkan ilk takım olmayı başardı.

    İlginizi Çekebilir

    Anneannesini gece kulübüne götürdü! "Çok rahatsız görünüyor"

    Anneannesini gece kulübüne götürdü! "Çok rahatsız görünüyor"

    Çıplak tişörtünü gösterdi! "Gerçek sanmam normal mi?"

    Çıplak tişörtünü gösterdi! "Gerçek sanmam normal mi?"

     Sonunda bu da oldu! Vajinal mayasından bira üretip satıyor

    Sonunda bu da oldu! Vajinal mayasından bira üretip satıyor

     Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

    Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

     Kalçası eleştiriliyordu! Üstü göğüs uçlarını örtmeye yetti

    Kalçası eleştiriliyordu! Üstü göğüs uçlarını örtmeye yetti

    Express

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
    Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi
    10 Temmuz Çarşamba: TV yayın akışı...10 Temmuz Çarşamba: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    euro 2024
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

    İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

    Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

    Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

    Kendisi 63, kocası 26 yaşında! Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar

    Kendisi 63, kocası 26 yaşında! Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar

    Yüz ifadeleri olay oldu! "Zorla evlendirmişler"

    Yüz ifadeleri olay oldu! "Zorla evlendirmişler"

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Fenomen isim yemeden içmeden kesildi! Su orucuna başladı

    Fenomen isim yemeden içmeden kesildi! Su orucuna başladı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.