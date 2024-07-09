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    4. 8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Cansız bedeni elleri kesik halde bulundu... Kan donduran detay: Çocuğun ellerini kesip satmışlar

    8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Cansız bedeni elleri kesik halde bulundu... Kan donduran detay: Çocuğun ellerini kesip satmışlar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 09:04
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    Mısır'da elleri kesilerek öldürülen 8 yaşındaki Muhammed isimli bir çocuğun cansız bedeninin bri tarım arazisine gömülmüş halde bulunması ülkede tepkilere neden oldu. Olayı araştıran savcılar, cinayetin yasa dışı tarihi eser kazıcılığı ile ilgili olduğunu öne sürerek çocuğun akrabası olan üç erkeğin gözaltına alındığı belirtildi.

    8 yaşındaki kayıp oğlunu günlerdir arıyordu! Cansız bedeni elleri kesik halde bulundu... Kan donduran detay: Çocuğun ellerini kesip satmışlar

    Mısır'da yaşanan bir cinayet ülke gündemine yerleşti. 8 yaşındaki Muhammed isimli oğlunun günlerdir kayıp olduğunu dile getiren baba Abu El Vafa oğlunun cansız bedeninin Yukarı Mısır'da bulunan Asyıt şehrindeki bir tarım arazisinda bulması üzerine dehşete düştü. Polis cinayetle ilgili çocuğun akrabası olan üç erkek kardeşi gözaltına aldı. Savcılığın paylaştığı açıklamaya göre, şüphelilerden ikisi, yasa dışı bir kazıda antik Mısır hazinelerine ulaşmak isteyen bir maden arayıcısına çocuğun ellerini satmak için cinayeti işlediklerini söylediler.

    "YALNIZ BAŞIMA AĞLIYORUM"

    BBC Arapça Servisi'ne konuşan Abu El Vafa, "Oğlum Muhammed'le tüm anılarımı hatırlıyorum. Ne zaman yalnız kalsam ağlıyorum ve bu duruma dayanamıyorum. Her gün işten dönmemi beklerdi" diye anlattı.

    Baba El Vafa, oğlu Muhammed'e kötü bir şey olabileceğini düşünmediğini çünkü "köydeki herkesin onu çok iyi tanıdığını" söyledi. El Vafa, "Polis soruşturması sonrası, oğlumun kendi kuzenleri tarafından, onunla oyun oynayan, hatta kaybolduğunda benimle beraber onu arayan akrabalarım tarafından öldürüldüğünü öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Mısır
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