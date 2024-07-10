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    4. Böyle canilik görülmedi! Yük olduğunu söylediği kayınvalidesini sürükleyerek balkona çıkartıp 5. kattan aşağıya attı

    Böyle canilik görülmedi! Yük olduğunu söylediği kayınvalidesini sürükleyerek balkona çıkartıp 5. kattan aşağıya attı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 09:36
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    Rusya'nın Artyom kentinde bir adam kayınvalidesinin kendisine ve ailesine yük olduğunu dile getirerek 5. katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya attı. Olayın ardından 84 yaşındaki kayınvalide hayatını kaybederken 54 yaşındaki damadı cinayet şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

    Böyle canilik görülmedi! Yük olduğunu söylediği kayınvalidesini sürükleyerek balkona çıkartıp 5. kattan aşağıya attı

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde 54 yaşındaki damat kayınvalidesini evlerinin balkonuna sürükleyerek metrelerce yüksekten aşağıya attı. Kadının olay yerinde birden fazla yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Olayın 7 Temmuz'da gerçekleştiği belirtilirken kurbanın adı verilmedi.

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    FederalPress haber kuruluşunun raporunda, şüphelinin yaşlı kadının sorumluluğundan kurtulmak istediği için onu aşağıya attığı ifade edildi. Şüpheli, daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar gözaltında tutuldu .

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    cinayet Rusya kayınvalide
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