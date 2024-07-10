Böyle canilik görülmedi! Yük olduğunu söylediği kayınvalidesini sürükleyerek balkona çıkartıp 5. kattan aşağıya attı

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde 54 yaşındaki damat kayınvalidesini evlerinin balkonuna sürükleyerek metrelerce yüksekten aşağıya attı. Kadının olay yerinde birden fazla yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Olayın 7 Temmuz'da gerçekleştiği belirtilirken kurbanın adı verilmedi.
FederalPress haber kuruluşunun raporunda, şüphelinin yaşlı kadının sorumluluğundan kurtulmak istediği için onu aşağıya attığı ifade edildi. Şüpheli, daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar gözaltında tutuldu .