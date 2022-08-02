Böyle sözleşme görülmedi! Gelin ve damat, düğün kararlarını herkesin ortasında imzaladı

Hindistan’ın Assam kentinde dünyaevine giren bir çift düğünlerinde ilginç bir evlilik öncesi sözleşmeye imza attı. Gelin Shanti ve damat Mintu, ayda sadece bir pizza yiyip her gün spor salonuna gitmek için birbirlerine söz verdi. Aynı zaman ikili evlilik sözleşmesinde her partide iyi fotoğraf çekmek, 15 günde bir alışveriş yapmak ve özel partilere yalnız gitmemek gibi maddelerde yer alıyordu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde genç çift, üzerinde ‘Sözleşme’ yazan büyük bir karton parçasına imza attı.

GELİN HAZIRLADI DAMAT KABUL ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra evlilik sözleşmesine ilişkin açıklamada bulunan düğün davetlilerinden bir kişi, sözleşmenin maddelerini gelinin oluşturduğunu ve damadın bu durumu kabul ettiğini söyledi.

Gelin ve damat düğün törenleri sırasında büyük karton kağıtta isimlerinin yazılı olduğu bölüme herkesin gözünün önünde imza attı.



