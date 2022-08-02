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Böyle sözleşme görülmedi! Gelin ve damat, düğün kararlarını herkesin ortasında imzaladı

02.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni evliler Shanti ve Mintu, Hindistan'ın Assam kentindeki düğün günlerinde pizza yememeye, spor salonunu atlamamaya ve özel partilere yalnız gitmemeye söz vererek alışılmadık bir sözleşme imzaladılar. Düğünde imzaladıkları sözleşmenin maddeleri sosyal medyanın gündemine yerleşirken davetliler eğlenceli anlar yaşadı.

Böyle sözleşme görülmedi! Gelin ve damat, düğün kararlarını herkesin ortasında imzaladı

Hindistan’ın Assam kentinde dünyaevine giren bir çift düğünlerinde ilginç bir evlilik öncesi sözleşmeye imza attı. Gelin Shanti ve damat Mintu, ayda sadece bir pizza yiyip her gün spor salonuna gitmek için birbirlerine söz verdi. Aynı zaman ikili evlilik sözleşmesinde her partide iyi fotoğraf çekmek, 15 günde bir alışveriş yapmak ve özel partilere yalnız gitmemek gibi maddelerde yer alıyordu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde genç çift, üzerinde ‘Sözleşme’ yazan büyük bir karton parçasına imza attı.

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GELİN HAZIRLADI DAMAT KABUL ETTİ

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Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra evlilik sözleşmesine ilişkin açıklamada bulunan düğün davetlilerinden bir kişi, sözleşmenin maddelerini gelinin oluşturduğunu ve damadın bu durumu kabul ettiğini söyledi.

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Gelin ve damat düğün törenleri sırasında büyük karton kağıtta isimlerinin yazılı olduğu bölüme herkesin gözünün önünde imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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