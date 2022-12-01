Böyle vahşet görülmedi! Kiraladığı seks işçisini petrol varilinde yaktı

Geçen yıl Sussex'te yaşanan olayda, 41 yaşındaki bir çocuk babası inşaatçı, para karşılığı tuttuğu iki seks işçisi Leah Ware ve Alexandra Morgan'ı onlarla görüşmek için kiraladığı yerde öldürdü. Alexandra'nın vücudunu bir petrol varilinde yakan Brown, zaman sonra dişleri ve kemik kalıntılarından teşhis edilince olay gün yüzüne çıktı. Leah'nın cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı, ancak polisler benzer bir yöntem kullanarak cesedin imha edilmiş olabileceğinden şüphelendiler.

SONUNDA İTİRAF ETTİ

Savcılar, Brown'ın Alexandra'yı öldürmeden önce yaklaşık 12 kez seks için tuttuğu ve kiraladığı Little Bridge Farm'ı ziyaret ettiğinde 100.000 sterlin değerinde bir eskortluk işi teklif ettikten sonra cinayeti işlediğini açıkladı.

Brown uzun süre boyunca Alexandra'nın ölümünün bir kaza olduğunu iddia etse de, son mahkemede cinayeti işlediğini itiraf etti.

DÜŞÜNECEĞİNİ SÖYLEDİ

Leah'nın ölümüyle ilgili suçlamayı ise kabul etmedi ve hayatta olduğu konusunda ısrar etti.

Mahkemede konuşan Yargıç Bay Yargıç Nicholas Hilliard, Brown'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını ve asgari hapis cezasına karar vermesi veya "şartlı tahliye için serbest bırakılıp bırakılmayacağını gerçekten düşünmesi" gerekeceğini söyledi.