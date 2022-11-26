Böyle vicdansızlık görülmedi! Bebeklerini öldüren anne ve baba cesedi 3 yıl boyunca kavanozda sakladı

Koreli ismi açıklanmayan bir çift henüz 15 aylık olan bebeklerini öldürdükten sonra 3 yıl boyunca bir kavanozda sakladı. Çocuğun anaokula gitme yaşı geldiğinde ailenin herhangi bir işlemde bulunmadığını fark eden yetkililer ikiliyi çocuk refah yasasını ihlal etme suçundan tutukladı. Ancak bir süre sonra gerçek ortaya çıktı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İNKAR ETTİ

Polis soruşturması kapsamında gözaltına alınan anne 15 ayllık çoucuğunu öldürdüğünü reddederek öncelikle sokağa terk ettiğini söyledi. Polisi evde gerçekleştirdiği arama sırasında bebeğin cesedi 24 santimetre genişliğinde ve 17 santimetre yüksekliğinde bir kavanozda bulundu. 29 yaşındaki ismi açıklanmayan baba tutuklandı. Sonraki polis ifadelerinde anne çocuğun cesedini kocasıyla birlikte sakladığını itiraf etti. İkilinin mahkemesi devam ederken en az 5 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.