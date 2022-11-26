Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Böyle vicdansızlık görülmedi! Bebeklerini öldüren anne ve baba cesedi 3 yıl boyunca kavanozda sakladı

Böyle vicdansızlık görülmedi! Bebeklerini öldüren anne ve baba cesedi 3 yıl boyunca kavanozda sakladı

26.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yaşayan ismi açıklanmayan bir çift 15 aylıkken bebeklerini öldürdü. İkili cesedi geleneksel bir Kore yemeği olan Kimchi kavanozun içine sakladı. 3 yıl boyunca bebeklerinin cesediyle yaşayan aile yakayı çocuklarını anaokula kaydettirmedikleri ortaya çıkınca ele verdi.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Bebeklerini öldüren anne ve baba cesedi 3 yıl boyunca kavanozda sakladı

Koreli ismi açıklanmayan bir çift henüz 15 aylık olan bebeklerini öldürdükten sonra 3 yıl boyunca bir kavanozda sakladı. Çocuğun anaokula gitme yaşı geldiğinde ailenin herhangi bir işlemde bulunmadığını fark eden yetkililer ikiliyi çocuk refah yasasını ihlal etme suçundan tutukladı. Ancak bir süre sonra gerçek ortaya çıktı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İNKAR ETTİ

kapak yeni

Polis soruşturması kapsamında gözaltına alınan anne 15 ayllık çoucuğunu öldürdüğünü reddederek öncelikle sokağa terk ettiğini söyledi. Polisi evde gerçekleştirdiği arama sırasında bebeğin cesedi 24 santimetre genişliğinde ve 17 santimetre yüksekliğinde bir kavanozda bulundu. 29 yaşındaki ismi açıklanmayan baba tutuklandı. Sonraki polis ifadelerinde anne çocuğun cesedini kocasıyla birlikte sakladığını itiraf etti. İkilinin mahkemesi devam ederken en az 5 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

 Siparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştı

Siparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştı

 Çırılçıplak gezerken görüntülendi! Oradan oraya koşuşturdu

Çırılçıplak gezerken görüntülendi! Oradan oraya koşuşturdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prens Philip’in yakın arkadaşı anlattı! “Öleceğini anlamıştı”Prens Philip’in yakın arkadaşı anlattı! “Öleceğini anlamıştı”
Siparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştıSiparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştı
Dünyaca ünlü! “İlk filmimi lisedeyken çektim, şimdi milyonerim”Dünyaca ünlü! “İlk filmimi lisedeyken çektim, şimdi milyonerim”
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore kimchi

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca makatına şişe sıkıştırdı

Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca makatına şişe sıkıştırdı

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.