Boynundan tutup defalarca yumrukladı! Ülkede infial yaratan görüntüler: İşkence anları saniye saniye kameraya yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Güvenlik kamerasına yansıyan bir vahşet görüntüsünde Reggie adlı Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğine şiddet uyguladı. Görüntülerde adamın Reggie'yi yere sabitlemek için dizlerini kullandığı ve ardından yumruklar atmaya başladığı görüldü. Görüntülerin devamında Robertson'ın , Reggie'yi boğazından tutarak havaya kaldırdığı ve yere atarak yumrukladığı anlar yer aldı. Köpek kurtulmayı başardı ama Robertson sızlanan hayvanı odanın öbür ucuna kadar kovaladı.

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Robertson, bu yıl 31 Mart ve 1 Nisan'da koruma altındaki bir hayvana gereksiz yere acı çektirme suçundan iki kez suçlu bulundu. Geçtiğimiz hafta Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandığında kendisine 15 yıl hayvan diskalifiye emri verildi, ancak 12 ay ertelenen sekiz aylık gözetim cezasına çarptırılarak hapis cezasından kurtuldu.

Reggie'nin mülkiyeti RSPCA'nın bakımına devredildi ve Robertson 114 sterlinlik (yaklaşık 4 bin 970 TL) mağdur tazminatı ödedi.