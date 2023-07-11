Boyun, omuz ve eklemlerdeki ağrıya dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi olabilir

Vücutta oldukça önemli yaşamsal görevleri bulunan karaciğer zararlı etkenlere maruz kaldığında sağlıklı dokusunu yenileyemiyor. Karaciğer yetmezliği, siroz gibi oldukça tehlikeli hastalıklar büyük problemlere neden oluyor. Uzmanlar karaciğerin bittiğine işaret eden siroza sahip olan hastaların yüzde 82'sinin aynı belirtiyi yaşadığına dikkat çekiyor.

BOYUN, OMUZ VE EKLEMDEKİ AĞRILAR...

Sinsice ilerleyen siroz belirti vermeye başladığında hastalar boyunlarında, omuzlarında ve eklemlerinde ağrı yaşayabiliyor. Cleveland Clinic, durum kötüleştikçe sirozun giderek daha fazla ağrılı hale gelebileceğini belirtiyor. Sağlık kuruluşu, "Sirozu olan kişilerin yüzde 82'ye kadarı ağrı bildiriyor ve bu kişilerin yarısından fazlası ağrılarının uzun süreli (kronik) olduğunu söylüyor" diye açıklıyor.

SAĞ ÜST KISIMDAKİ AĞRIYA DİKKAT

Çoğu insan bu ağrıyı karınlarının sağ üst kısmında kaburgalarının altında yaşıyor. Hastalık vücudu iltihaplı bir duruma soktuğundan, önceden var olan sorunları da şiddetlendirebiliyor.

Cleveland Clinic, "Vücudunuzun iltihaplanmaya tepkisi genel ağrıya neden olabilir" diye açıklıyor.

HASAR GÖRMÜŞ KARACİĞER OMUZ AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Enflamatuar bir durumdayken, bir kişinin osteoartriti giderek daha belirgin hale gelebiliyor. Ağrı tipik olarak karında tanımlansa da, siroz hastaları sırt, omuz ve boyundaki ağrılardan da şikayet ediyorlar. Kanser Araştırmaları, şişmiş ve genişlemiş bir karaciğerin kişinin sağ omzunda ağrıya neden olabileceğini doğruluyor.

Sağlık kuruluşu, "Bunun nedeni, büyümüş karaciğerin omuzlardaki sinirlere bağlanan sinirleri uyarmasıdır. Buna yansıyan ağrı denir" diyor.

YAĞLI KARACİĞER SEMPTOMLARININ ORTAYA ÇIKMASI NE KADAR SÜRER?

Yağlı karaciğer hastalığı semptomları beş yıl gibi kısa bir zaman diliminde ortaya çıkabilse de, çoğu durumda durum teşhis edildikten 20 ila 30 yıl sonra ortaya çıkıyor.

Belirli beslenme kurallarına bağlı kalınarak ve aşırı kilolu ise vücut ağırlığı azaltılarak bu komplikasyonların önüne geçilebiliyor. Ek olarak, bir kişinin karaciğerini sağlıklı tutmak için haftanın çoğu günü en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedeflemesi olumlu katkı sağlıyor.

