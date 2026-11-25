Özgür Özel başkanlığındaki heyet, YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı sonrası Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Özel’in çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kurduğumuz YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. YENİ Partimiz; hukukun üstünlüğünün zedelendiği, demokratik kurumların örselendiği, sosyal ve ekonomik adaletin temelden sarsıldığı bir dönemde milletimizin ihtiyaçlarına karşılık verme zaruretinden doğmuştur. Cumhuriyetimizin kazanımlarının tehdit altında olduğu böyle bir dönemde YENİ Parti kadroları tüm zorlukları ve engelleri aşarak sorumluluk üstlenmiştir. Bizlere bıraktığınız Cumhuriyeti bütün kazanımlarıyla korumak, daha da güçlendirerek geleceğe taşımak en mukaddes vazifemizdir. İlk kurultayımızla birlikte oluşan kadrolarımızda bu mesuliyeti yerine getirme inancı, azmi ve kararlılığı mevcuttur. Devletimizi adil ve güçlü, milletimizi özgür ve müreffeh kılmak için hiçbir güce boyun eğmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Açtığınız yolda Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden taviz vermeden, milletimizin iradesini her şeyin üstünde tutarak ilerlemeye devam edeceğiz. Mirasınız YENİ Parti kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özgür Özel, beraberindekilerle 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına da çelenk bırakarak, burada saygı duruşunda bulundu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır