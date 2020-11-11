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Boz ayı karnını doyurmak için insanlara bile aldırış etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

Tunceli'de yaban meyvelerden yiyerek karnını doyuran boz ayı, kış uykusu öncesi görüntülendi.

Boz ayı karnını doyurmak için insanlara bile aldırış etmedi

Doğa ve yaban hayatının zenginliği ile dikkatleri çeken Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde kış uykusu öncesinde yabani meyvelerden yiyerek karnını doyuran yavru boz ayı görüntülendi.

KARNINI DOYURMAK İÇİN KALDI

Bölge sakinlerinden Muzaffer Akyüz tarafından fark edilen 2 ayıdan biri kısa sürede ormanlık alanda gözlerden kaybolurken, diğer ayı tam tersine kalarak karnını doyurmaya devam etti.

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'BİZLERİ FARK EDİNCE UZAKLAŞTI'

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Akşam saatlerinde ilçeye dönerken ayıya denk geldiğini belirten Muzaffer Akyüz, “Daha büyük bir boz ayı vardı. O bizleri fark edince uzaklaştı. Ancak daha küçük olanı bizlere aldırış etmeden alıç gibi yabani meyvelerde karnını doyurmaya devam etti. Karnını doyurduktan sonra da ormanlık alana doğru gitti. Ben de ayının karnını doyurduğu anları cep telefonu kameramla görüntüledim” dedi.

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DHA

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