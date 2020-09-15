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Dünyaca ünlü şehri domuzlar bastı!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde dünyaca ünlü 'şakin şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'nde şaşırtan görüntüler objektiflere takıldı. Bölgede kamp yapanlar neye uğradığını şaşırdı.

Dünyaca ünlü şehri domuzlar bastı!

Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyüyken Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, sabah kamp yapılan bölgeye domuz sürüsü indi. Şehir merkezine inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek aradı. Domuzların bu anları ise bölgede kamp kuran tatilciler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bölgede bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.

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DHA


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