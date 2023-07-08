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Bozcaada'da korkunç olay! Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı: 'Her şey bir anda oldu'

08.07.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada'da korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisinin evlenme teklifi yapmaya hazırlandığı Yeşim Demir 30 metre yükseklikten düştü. Olay yerinde 45 dakika boyunca kalp masajı yapılan Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Demir'in erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu, "Biraz alkol aldık. Her şey bir anda oldu" dedi.

Bozcaada'da korkunç olay! Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı: 'Her şey bir anda oldu'

İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir (39), bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile tatil için geçtiğimiz hafta Çanakkale Bozcaada'da bir otele yerleşti. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen Gürsu, gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Polente Burnu'nu seçti. Ancak çiftin mutluluk hayalleri, acı bir kaza ile son buldu.

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30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre alkol almaya başladı. Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen Gürsu, bir anda çığlık sesi duydu. Sesin geldiği yöne koşan Gürsu, sevgilisinin 30 metre yükseklikten uçuruma düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Yeni Asır'ın haberine göre Gürsu'nun olay yerine çağırdığı sağlık ve jandarma ekipleri, metrelerce aşağıya inerek genç kadına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı Yeşim Demir, kurtarılamadı.

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"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Olay sonrası ifade için karakola götürülen Gürsu'nun, "Gün batımında ona evlilik teklif etmek istiyordum. Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim. Biraz alkol aldık. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi.

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