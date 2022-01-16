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Bozkurt Kuruç kimdir, neden öldü? Tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

16.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro alanında ülkemize pek çok hizmet vermiş ve onlarca öğrenci yetiştirmiş olan tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, hayatını kaybetti. Kuruç'un vefat nedeni ve hayatı merak konusu oldu. Peki Bozkurt Kuruç kimdir, neden öldü? Bozkurt Kuruç aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı...

Bozkurt Kuruç kimdir, neden öldü? Tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Ülkemizde tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, İzmir'de gece saatlerinde hayatını kaybetti. Duayen ismin memkeleti ve yaşı gibi konular sorgulanıyor. Peki Bozkurt Kuruç kimdir?

BOZKURT KURUÇ KİMDİR?

Bozkurt Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütmekteydi.
Ankara'da 1935 yılında doğan Bozkurt Kuruç, 1960 senesinde Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olmuştur.

Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders almış olan Kuruç, mezuniyetinin sonrasında Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev almaya başlamıştır.

Bozkurt Kuruç, 1962-1965 seneleri arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi de almıştır. Usta oyuncu, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev üstlenmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 senesinde doçent, 1988 yılında ise profesör oldu. 1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının sonrasında 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi sürdürdü.

1991 senesinde Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğini üstlendi. Kuruç, ayrıca tiyatro dışında da "Kurtlar Vadisi Pusu" başta olmak üzere pek çok bazı dizi filmlerde rol aldı.

BOZKURT KURUÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

Ölüm sebebi henüz açıklanmayan Bozkurt Kuruç, 86 yaşında İzmir'de gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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