Bravo Ingenuity! NASA, Mars helikopterinin rekor kıran uçuşunu yayınladı

Ingenuity, rekor kıran 25. uçuşunu 8 Nisan'da yapmıştı. Mars Helikopterinin siyah-beyaz navigasyon kamerası ise rekor uçuşun olağanüstü anlarını yakaladı.

Ingenuity, rekor kıran uçuşunda saniyede 5,5 metre hızla ilerledi. 704 metrelik mesafeyi tek seferde geçti. 25. uçuştaki mesafe ve hız Ingenuity'nin rekor kırmasını sağladı.

İŞTE INGENUITY'NİN REKOR KIRDIĞI O ANLAR!

NASA'nın yayınladığı görüntünün ilk karesi uçuştan yaklaşık bir saniye sonra başlıyor. Helikopter 10 metre irtifaya ulaştıktan sonra, güneybatıya yönelerek maksimum hızına üç saniyeden daha kısa bir sürede ulaşıyor. Araç önce kum dalgaları üzerinde uçarken, videonun yaklaşık yarısında birkaç kayalık alan üzerinde uçuyor. NASA, "161.3 saniyelik uçuşun videosu yaklaşık beş kat hızlandırılarak 35 saniyenin altına düşürüldü" diyor.

Ingenuity, 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne Perseverance ile birlikte inmişti. Helikopter şu anda ise 29. uçuşuna hazırlanıyor.

