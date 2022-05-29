HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bravo Ingenuity! NASA, Mars helikopterinin rekor kıran uçuşunu yayınladı

Bravo Ingenuity! NASA, Mars helikopterinin rekor kıran uçuşunu yayınladı

29.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegende rekor kıran bir uçuş gerçekleştirdi. NASA, geçen ayki inanılmaz uçuşun yeni görüntülerini yayınladı. Ingenuity, 704 metre katetti.

Bravo Ingenuity! NASA, Mars helikopterinin rekor kıran uçuşunu yayınladı

Ingenuity, rekor kıran 25. uçuşunu 8 Nisan'da yapmıştı. Mars Helikopterinin siyah-beyaz navigasyon kamerası ise rekor uçuşun olağanüstü anlarını yakaladı.

Ingenuity, rekor kıran uçuşunda saniyede 5,5 metre hızla ilerledi. 704 metrelik mesafeyi tek seferde geçti. 25. uçuştaki mesafe ve hız Ingenuity'nin rekor kırmasını sağladı.

Ingenuity

Mars'tan gelen gizemli kapının fotoğrafı dünyayı sallamıştı! Bilim insanları gerçeği açıkladıMars'tan gelen gizemli kapının fotoğrafı dünyayı sallamıştı! Bilim insanları gerçeği açıkladı

İŞTE INGENUITY'NİN REKOR KIRDIĞI O ANLAR!

NASA'nın yayınladığı görüntünün ilk karesi uçuştan yaklaşık bir saniye sonra başlıyor. Helikopter 10 metre irtifaya ulaştıktan sonra, güneybatıya yönelerek maksimum hızına üç saniyeden daha kısa bir sürede ulaşıyor. Araç önce kum dalgaları üzerinde uçarken, videonun yaklaşık yarısında birkaç kayalık alan üzerinde uçuyor. NASA, "161.3 saniyelik uçuşun videosu yaklaşık beş kat hızlandırılarak 35 saniyenin altına düşürüldü" diyor.

Ingenuity, 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne Perseverance ile birlikte inmişti. Helikopter şu anda ise 29. uçuşuna hazırlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yardımcısı Sayan açıkladı! Siber suçların cirit attığı bir yer olacakBakan Yardımcısı Sayan açıkladı! Siber suçların cirit attığı bir yer olacak
Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...
Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktıSöylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

Imran Han'dan ültimatom: ''6 gün veriyorum yoksa...''

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.