HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mars'tan gelen gizemli kapının fotoğrafı dünyayı sallamıştı! Bilim insanları gerçeği açıkladı

Mars'tan gelen gizemli kapının fotoğrafı dünyayı sallamıştı! Bilim insanları gerçeği açıkladı

15.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mars’taki “gizemli kapı” tüm dünyada merak uyandırmaya devam ediyor. İnsanlar, NASA’nın Mars uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğraflarda görülen kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşumun etkisinden hala çıkamıyor. Bilim insanları ise gizemli Mars kapısının arkasındaki gerçeği açıkladı. İşte Mars'taki gizemli kapının açıklaması...

Mars'tan gelen gizemli kapının fotoğrafı dünyayı sallamıştı! Bilim insanları gerçeği açıkladı

Mars'taki gizemli "kapıyı" gösteren bir görüntü, Mars'ta dünya dışı yaşam olasılığı hakkında büyük tartışmalara yol açtı. Görüntü, Dünya'ya yakın gezegenlerde herhangi bir akıllı uygarlık olup olmadığını veya olup olmadığını belirleyen izleri bulmaya çalışmak için sayısız araştırma yapan NASA tarafından yayınlandı. Ancak NASA'nın bu hareketi sonrası gizemli kapı adeta bir fenomene dönüştü. Tüm dünyada, sosyal medya platformlarının hemen hemen hepsinde gizemli kapıya yönelik paylaşımlar yer almaya başladı. Gelen komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmedi. Bilim insanları ise görüntünün arkasındaki gerçeğe ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

İŞTE MARS'TAKİ GİZEMLİ KAPI İÇİN BİLİM İNSANLARININ AÇIKLAMALARI! ASLINDA...

Sky News'in haberine göre; Bilim insanları, daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, özelliğin "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor.

AW619172_04

Profesör Gupta'ya göre kapının içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görülüyor. Bu, hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey.

"GARİP BİR ŞEY YOK"

NASA ile Curiosity görevinde çalışan Profesör Gupta, "Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı. Profesör Gupta, açıklamalarına "Görüntüde garip bir şey yok, bunlar sadece normal jeolojik süreçler" sözlerini de ekledi.

Mars'ta çekilen gizemli kapı fotoğrafı olay oldu! Kızıl Gezegen'de yaşamın kanıtı mı?Mars'ta çekilen gizemli kapı fotoğrafı olay oldu! Kızıl Gezegen'de yaşamın kanıtı mı?

Söz konusu açıklamaların yer aldığı haberde, görüntünün kapıya bu kadar benzemesinde perspektifin de devreye girdiği belirtildi. Habere göre NASA, görüntü aşırı derecede yakınlaştırıldığı için çatlağın tam bir kapı gibi göründüğünü söylüyor.

ASLINDA ÇOK KÜÇÜKMÜŞ!

Haberlerin doğruluğu teyit eden bir web sitesi olan Snopes'a açıklama yapan bir yetkili, kapı benzeri boşluğun aslında bir kayadaki küçük bir çatlak olduğunu söyledi. Ekipteki bilim insanlarının açıklamalarına değinen yetkili, kapı benzeri çatlağın aslında çok küçük olduğunun ve yaklaşık 30 santimetreye 45 santimetre ebatlarında olduğunun altını çizdi. Bilim insanlarına göre, "Bu kaya boyunca lineer kırıklar var ve burası birkaç lineer kırığın kesiştiği yer."

İyi haber şu ki, Mars aracı Curiosity, Mars'ta yaşam arayışına devam ediyor ya da en azından orada bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair işaretler arıyor.

NASA gezgini Perseverance ise geçen yıl 18 Şubat'ta Mars helikopteri Ingenuity ile birlikte Jezero kraterine indi ve örnekler toplayarak elde ettiği görüntüleri Dünya'ya gönderiyor. Verilen detaylara göre ise bölgeyi keşfetmek için en az iki yıl harcamak gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oto lastikçinin fareyle imtihanı kamerada! "En son asfaltta gördük"Oto lastikçinin fareyle imtihanı kamerada! "En son asfaltta gördük"
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan depremAFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Mars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.