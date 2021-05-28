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Brezilya’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 4 ölü

28.05.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da koronavirüs (Covid-19) hastalarının kaldığı bir hastanede çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 4 ölü

Brezilya’nın Sergipe eyaletinde yer alan Aracaju kentinde bulunan ve koronavirüs (Covid-19) hastalarının kaldığı Doctor Nestor Piva Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aracaju Belediyesi Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, hastanede çıkan yangından etkilenen 35 hastanın da kentteki diğer sağlık merkezlerine nakledildiği kaydedildi.

"YATAN HASTALARI ÇIKARMAK UZUN SÜRDÜ"

İtfaiye Departmanı Sözcüsü Breno Queiroz ise yaptığı açıklamada ise, hastanenin Covid-19 hastalarına ayrılan bölümünde yerel saatle 06.30’da çıkan yangının, 30 dakikada kontrol altına alındığını kaydetti. Queiroz, "Asıl sorun, Covid-19 servisinde biriken duman miktarıydı. Yatan hastaları çıkarmak uzun sürdü" dedi.

Yetkililerden yangının nedenine yönelik henüz bir açıklama gelmezken, görgü tanıkları yangının, hastanenin klima tesisatından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yangın Brezilya

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