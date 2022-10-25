Brezilya’da eski milletvekili dehşet saçtı! Kendisini tutuklamaya gelen polislere önce el bombası fırlattı, sonra ateş açtı

Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson’ın evinde dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Ev hapsinde bulunan Jefferson, kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polislere önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı. Yaşananların ardından açıklama yapan Jefferson, "Oradakilerin hiçbirini vurmadım. Onların araçlarını ve yakınındakileri vurdum. Orada 4 kişi vardı ve kaçtılar" dedi.

SEVENLERİ EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Öte yandan, Jefferson’ın evinin önünde bir araya gelen sevenleri, "Roberto Jefferson için özgürlük" sloganı attı.

Bu yılın başlarında, Jefferson’a mahkeme yargıcını tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmiş, Ocak ayında ise Jefferson’ın talebi üzerine ceza, ev hapsine çevrilmişti. Dün ise, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından yayınlanan yeni bir kararda, Jefferson’ın ev hapsi kurallarına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. (İHA)