Brezilyalı genç model Valentina Boscardin Mendes, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, yakalandığı koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ancak 18 yaşındaki genç model, hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.

Covid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkeyi yasa boğdu.

"ACIYLA VEDA EDİYORUM"

Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümünü sosyal medyadan bu sözlerle duyurdu:

“Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın."





