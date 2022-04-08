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Britney Spears annesinin mahkeme masraflarını ödemeyi reddetti

08.04.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears annesi Lynne'in çok yüksek miktardaki mahkeme masraflarını ödemeye karşı çıktı.

Britney Spears annesinin mahkeme masraflarını ödemeyi reddetti

"Gimme More" parçasıyla ünlü şarkıcının babasının yönetimindeki vasiliğini sona erdirmek için verdiği yasal mücadele esnasında Lynne Spears'ın avukat masrafları 460 bin sterlini (yaklaşık 9 milyon TL) buldu.

PA haber ajansının elde ettiği belgelere göre, Spears annesinin para talebine resmi olarak karşı çıktı. Belgelerde şu ifadeler yer alıyor:

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Lynne Spears ve avukatı, 660 bin doları aşan mahkeme ücret ve masraflarını Britney Spears'ın ödemesini talep ediyor. Britney Spears bu talebin tamamına itiraz ediyor. Müzisyenin dosyasında "Britney Spears onlarca yıldır ailesinin geçimini sağlayan tek kişi, ailenin tamamını o destekliyor" ifadeleri de yer alıyordu.

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Dosyada Spears'ın annesinin pop yıldızına ait olan ve masraflarının pop yıldızı tarafından karşılandığı bir evde oturduğu da ayrıntılarıyla belirtildi:

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Lynne Spears'ın en az 10 yıldır Louisiana eyaletinin Kentwood kentinde Britney Spears'a ait büyük, pahalı bir evde ikamet ettiğini de belirtmek gerek. Bu ev için kızı sürekli ve cömertçe Lynne Spears'ın elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerini, telefon hizmetlerini, sigortasını, emlak vergilerini, peyzaj düzenlemesini, havuz işlerini, haşere kontrolünü, onarım ve bakım masraflarını ödemiş, bu masrafların toplamı yaklaşık 1,7 milyon doları bulmuştur.

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Spears'ın vasiliğinin geçen kasımda sona ermesinden kısa süre önce annesi, yasal mücadele esnasında ortaya çıkan masraflarının kızının mal varlığından ödenmesi için başvuru yapmıştı.

Lynne parayı Britney'in "vasiliğini üstlenen babası James Spears'tan bağımsızlığını elde etmesine" yardımcı olması için istediğinde ısrar ediyor.
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Babası da avukatları aracılığıyla mahkeme masraflarını ödemesini Britney'den istedi.

Davanın yeni duruşmalarının temmuzda gerçekleşmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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