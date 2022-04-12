Britney Spears hamile mi? Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ten açıklama! Üçüncü kez hamile mi?

2021 yılının Kasım ayında babasının 13 senelik vasilik sürecini sonlandırmayı başaran 40 yaşındaki pop yıldızı Britney Spears, önceki gece Instagram üzerinden önemli bir gelişmeyi duyurdu.

BRITNEY SPEARS HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda vasilik süreci boyunca doğum kontrol hapı almaya zorlandığını söyleyen Spears böylelikle üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Bir süredir beraber olduğu 28 yaşındaki nişanlısı Sam Asghari’den çocuk beklediğinin müjdesini veren Spears, sosyal medya paylaşımında Asghari hakkında “Eşim” diyerek evlendikleri iddiasını da gündeme getirmiş oldu.

"KİLO ALDIĞIMI FARK EDİNCE HAMİLELİK TESTİ YAPTIRDIM"

Daha önce evlenip boşandığı eski eşi Kevin Federline’dan Jayden (15) ve Sean (16) isimli iki erkek çocuk sahibi olan Spears, “Tatilde biraz kilo aldığımı fark edince hamilelik testi yaptırdım ve sonunda bir bebeğim oluyor” ifadelerini kullandı.

