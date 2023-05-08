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Britney Spears'ın otobiyografisi cinsel itiraf yüzünden ertelendi

08.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın yaklaşmakta olan otobiyografisi hakkında bomba iddia gündeme geldi. İddiaya göre kitabın içinde bahsettiği bazı ünlü isimlerle ilgili cinsellik itirafları kitabın ertelenmesine neden oldu.

Britney Spears'ın otobiyografisi cinsel itiraf yüzünden ertelendi

ABD’li şarkıcı Britney Spears’ın otobiyografik kitabının sonbaharda çıkacağı açıklanmıştı.

Spears’ın anılarında çocukluğunu, en savunmasız anlarını, Justin Timberlake’den ayrılmasının kendisini nasıl yıktığını, babasının vâsiliğinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi tüm ayrıntısıyla anlatacağı bildirilmişti.

Sözünü sakınmayan şarkıcının anılarıyla dünya gündemini sarsacağı ve kitabı Hollywood’un hayalet yazarı Sam Lansky’nin yazdığı belirtilmişti. Ancak son iddialara göre kitap ertelendi.

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The Sun'da yer alan habere göre; yayıncı 41 yaşındaki Britney Spears'ın, cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızının avukatlarından mektuplar aldıktan sonra kitabı askıya aldı.

Ekran Alıntısı

"HERKES GERGİN BEKLEYİŞTE"

Şimdiye kadar, hangi ünlülerin kitap için yayıncıyla iletişime geçtiği belli değil. Bir kaynak, "Britney kitapta acımasızca dürüst - çok sayıda gergin A-lister var" dedi. "Britney'i tanıyan ve yazdıklarından korkan kişiler tarafından yayıncılara sert ifadelerle yazılmış yasal mektuplar gönderildi" dedi.


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