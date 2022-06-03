Britney Spears'ın sevgilisi suskunluğunu bozdu! "Bu birçok insanın başına gelen bir şey"

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile geçtiğimiz ay bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Ancak çiftten kısa bir süre sonra üzücü bir haber gelmişti. Spears, bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

"BEBEK HAZIR OLDUĞUNDA GELECEK"

Asghari, yaşananların ardından GQ dergisine konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Sam Asghari, nişanlısıyla trajedideki 'olumlu' şeyi bulduklarını ve 'bebek hazır olduğunda geleceğinden' emin olduklarını söyledi.

"Bu konuda olumluyuz. Bu birçok insanın başına gelen bir şey." diyen Asghari, "Birinden duyduğum çok güzel bir şey; bebeğin hazır olduğunda geleceğiydi... Kadın bedeni çok harika ve genel olarak insan vücudu o kadar güzel ki... Kendi kendini iyileştiriyor ve gerçekten de bebek hazır olduğunda bu doğru zaman olacak." açıklamasını yaptı.

Ayrıca her zaman genç bir baba olmak istediğini dile getiren Sam Asghari, çocuk yapmayı 'hayatın neşesi' olarak nitelendirdi.

"KİMSENİN BİLMESİNİ İSTEMEDİM"

Spears'a evlenme teklif etmek için aldığı yüzükle ilgili de konuşan Sam Asghari, "Britney'nin zevkini bildiğim için süper büyük bir yüzük istemeyeceğini düşündüm. Ünlüler genelde milyon dolarlık yüzükler alıyor ve markalar bu yüzükleri promosyon amacıyla bedavaya veriyor ama ben aldığım yüzüğün bir şeyi temsil etmesini istiyorum." dedi.



"HER ŞEY BENİMLE ONUN ARASINDAYDI"

Asghari, ayrıca, "Yüzüğü aldığım yer büyük bir şirketti ama her şeyi benim istediğim gibi yapmaya isteklilerdi. Gerçek bir prenses için, prenses kesimi bir yüzüktü. Dürüst olmak gerekirse, Britney'e evlenmek teklif etmeden önce bunu kimseye söylemedim. Kimsenin bilmesini ve herhangi bir şekilde müdahale etmesini istemedim, bu yüzden her şey benimle onun arasındaydı." şeklinde konuştu.

"GÜNDE 60 DOLARLA GEÇİNİRDİK"

Nişanlısıyla birlikteliğinden de bahseden ünlü isim, "Çok seyahat ediyoruz ve pahalı zevkleri olan bir kadınla ilişkim var ama ben de yaşam tarzımı onunkiyle birleştirmeye çalışıyorum. Bana kalsa seyahat etmeyi azaltırdık ve çok daha ucuz bir otelde kalırsak, muhtemelen günde 60 dolarla geçinirdik." dedi.



