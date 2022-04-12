Brooklyn Beckham düğününe öyle bir arabayla geldi ki... Araba koleksiyonu da gündemde

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham babası milyarder olan Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünya evine girdi. 3.5 milyon dolarlık düğünün fotoğraflarını Vogue dergisine satan çiftin düğün yerine geldikleri araç dikkat çekti.

23 yaşında olmasına rağmen büyük bir araba koleksiyonu olan Brooklyn Beckham Nicole Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğüne elektrikli bir vintage Jaguar ile geldi. Jaguar'ın gündem olmasından sonra ünlü futbolcunun oğlunun koleksiyonundaki otomobiller yeniden konuşuldu.

Brooklyn'in filosuna en son eklenen bu Jaguar'ın ise baba David Beckham'ın hediyesi olduğu düşünülüyor. Aracın fiyatı tahmini olarak yaklaşık yarım milyon sterlin.

İşte ünlü futbolcunun oğlunun öne çıkan bazı araçları:



