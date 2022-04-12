MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Brooklyn Beckham düğününe öyle bir arabayla geldi ki... Araba koleksiyonu da gündemde

Brooklyn Beckham düğününe öyle bir arabayla geldi ki... Araba koleksiyonu da gündemde

12.04.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz hafta sonu 3.5 milyon dolarlık düğün yaparak evlendi. Brooklyn Beckham'ın gelinin ailesinin soyadını alması gündeme bomba gibi düşerken şaşalı düğünde başka detaylar da konuşuluyor. Brooklyn Beckham'ın düğüne geldiği araç ve araba koleksiyonu gündemde.

Brooklyn Beckham düğününe öyle bir arabayla geldi ki... Araba koleksiyonu da gündemde

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham babası milyarder olan Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünya evine girdi. 3.5 milyon dolarlık düğünün fotoğraflarını Vogue dergisine satan çiftin düğün yerine geldikleri araç dikkat çekti.

23 yaşında olmasına rağmen büyük bir araba koleksiyonu olan Brooklyn Beckham Nicole Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğüne elektrikli bir vintage Jaguar ile geldi. Jaguar'ın gündem olmasından sonra ünlü futbolcunun oğlunun koleksiyonundaki otomobiller yeniden konuşuldu.

SPL5302799_003

Brooklyn'in filosuna en son eklenen bu Jaguar'ın ise baba David Beckham'ın hediyesi olduğu düşünülüyor. Aracın fiyatı tahmini olarak yaklaşık yarım milyon sterlin.

İşte ünlü futbolcunun oğlunun öne çıkan bazı araçları:

BGUS_939950_003

BGUS_1139337_011

BGUS_1613581_006

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekler'e bakın ne dedi! Dalga geçtilerEkler'e bakın ne dedi! Dalga geçtiler
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"
Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Marketlerin ucuz fiyat takibi şaşkına çevirdi! ‘Casus’ gönderiyorlar…

Marketlerin ucuz fiyat takibi şaşkına çevirdi! ‘Casus’ gönderiyorlar…

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.