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  4. Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçların girmesi yasaklandı

Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçların girmesi yasaklandı

24.06.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın başkenti Brüksel'e 2030 itibarıyla dizel, 2035 itibarıyla da LPG'li ve benzinli araçların girmesi yasaklandı.

Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçların girmesi yasaklandı

Hükümet, düşük emisyon politikası çerçevesinde aldığı kararla Brüksel bölgesine 2030 itibarıyla dizel yakıtlı araçların girmemesi kararı aldı.

Hava, İklim ve Enerji Yasası'nın parçası olan karara göre, LPG'li ve benzinli araçların girişi ise 2035 itibarıyla yasaklandı.

Elektrikli şarj istasyonlarının altyapısının iyileştirilmesi ve sayısının artırılması için de ek tedbirler alındı.

KARBON EMİSYON DÜZEYİ YÜKSEK

Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel bölgesinde, karbon emisyon düzeyinin yüksek olduğu biliniyor.

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Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa Birliği'nde (AB) analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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