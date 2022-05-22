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"Bu adamı öldürmemiz mi gerekiyor?" dedi! Doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesi için mahkemeden dikkat çeken karar

22.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, aile hekimi Turan Severim, öğretmen M.D. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla dava açtı. Davaya bakan İdare Mahkemesi, güven ilişkisinin sarsıldığı gerekçesiyle M.D. ve ailesinin aile sağlığı merkezinin değiştirilmesine karar verdi. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, vatandaşın hekimi seçme hakkı olduğu gibi hekimlerin de bu gibi durumlarda kendi can güvenlikleri için hastalarını seçebilmeleri gerektiğini belirtti.

"Bu adamı öldürmemiz mi gerekiyor?" dedi! Doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesi için mahkemeden dikkat çeken karar

Olay, 10 Ağustos 2021 tarihinde Onikişubat ilçesindeki Kürtül Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Öğretmenlik yapan M.D., Aile Hekimi Dr. Turan Severim'e giderek rapor almak istedi. Severim, gelen talep üzerine A.D.'nin raporu olduğunu ve süresinin de bir gün sonra biteceğini belirterek, 11 Ağustos'ta gelmesini istedi. Bunun üzerine A.D. ve Dr. Turan Severim arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonunda Severim, M.D.'nin kendine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda açılan davada Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi M.D.'nin beratine karar verdi.

'BU ADAMI ÖLDÜRMEMİZ Mİ GEREKİYOR?'

Dr. Turan Severim, olaydan sonra M.D.'nin ailesinin de kendisine baskı yaptığı gerekçesiyle Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. Severim, başvurusunda M.D. ve ailesinin kaydının başka bir aile sağlığı merkezine alınmasını istedi ancak bu talebi reddedildi. Bunun üzerine Severim, ret işleminin iptali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava devam ederken M.D., 16 Şubat 2022 tarihinde Dr. Turan Severim'i şikayet etmek için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak, "Bu adamı öldürmemiz mi gerekiyor? Bu adamın zoraki başımıza bela edilmesi mi gerekiyor? İlla birinin cinayet mi işlemesi gerekiyor? Ben memur olduğum için bir şey yapamıyorum" dedi.

'GÜVEN İLİŞKİSİ SARSILDI'

SABİM hattında sarfettiği sözleri dava dosyasına giren M.D.'ye ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nün ret işleminin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararının gerekçesinde şöyle denildi:

"Aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı ile sorunlar yaşayan ve davacı hakkında birçok şikayet başvurusu yapan M.D.'nin, aile sağlığı merkezinde yaşanan olayların şikayete konu olması ve akabinde yargıya taşınması, M.D ve ailesinin kayıtlı oldukları aile sağlık merkezinden kayıtlarının silinmesinin istenilmesi hususları dikkate alındığında M.D ve ailesinin kayıtlı oldukları davacı aile hekimiyle de güven ilişkisinin sarsıldığı anlaşılmış olup; davacı tarafından mevcut aile hekimliğindeki kayıtlarının silinmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde, tekrar aynı sorunların yaşanmasının önlenmesi ve sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulabilmesi adına kamu yararı bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

mahkeme

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'HEKİMLER DE KENDİ CAN GÜVENLİKLERİ İÇİN HASTALARINI SEÇEBİLMELİDİR'

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, kararın çok yerinde olduğunu ifade ederken, sağlık hizmetinde güvenin çok önemli olduğunu, kararın gerekçesinde de hasta ile doktor arasındaki güven ilişkisine dikkat çekilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tiyekli, M.D. ve ailesi arasında güvenin bittiğini ve bu nedenle aile hekiminin talebinin yerinde olduğunu, Sağlık Müdürlüğü'nün tutumu nedeniyle konunun yargıya taşındığını ifade ederek. şöyle, devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüğü, şiddet gördüğünün ispatlanmadığı için talebi reddediyor. Nasıl vatandaş hekimini seçebiliyorsa, hekimler de kendi can güvenlikleri için hastalarını seçebilmelidir. Eğer biz bunu sağlamazsak, bu toplumdaki şiddet eğilimli kişiler yüzünden sağlık hizmetleri aksayacaktır.  Bu nedenle bu şekilde şiddet eğilimi olan, devamlı olay çıkartan, devamlı aile sağlığı merkezlerinde veya hastanelerde hekimleri taciz eden kişilerin başka yerlerde tedavilerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel bir düzenleme yapılmalıdır. Bu, hem hekimlerin haklarını korumak içindir hem de kurallara uyan vatandaşın hakkını korumak için bu düzenleme mutlaka yapılmalıdır."  (DHA)

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