Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Aralık 2024 TV yayın akışı

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekranda olacak. Peki, Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 18 Aralık 2024 TV yayın akışı
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.
Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
NOW Tv ekranlarında ise Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
18 Aralık 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI:
01:00 Arif V 216
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Dizi
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Şakir Paşa Ailesi
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:30 Şakir Paşa Ailesi
TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
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