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  4. Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Aralık 2024 TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Aralık 2024 TV yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.12.2024 09:37
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Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Özellikle çarşamba akşamlarına damga vuran dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler bu akşam yine izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 18 Aralık 2024 GÜNCEL TV yayın akışı...

Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Aralık 2024 TV yayın akışı

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekranda olacak. Peki, Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 18 Aralık 2024 TV yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

KURULUŞ OMSNA

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.

sahipsizler

Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

sandk kokusu

Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

LEULA

NOW Tv ekranlarında ise Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI:
18 Aralık 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI:
01:00 Arif V 216

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI:
02:15 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Dizi

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Şakir Paşa Ailesi

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:30 Şakir Paşa Ailesi

TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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