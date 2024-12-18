"Rahatlığına diyecek yok!" Hakiki deri Camper Chasis Bot'ta yılın son fırsatı

Ayakkabı dolabınızda kışı konforla geçirmenizi sağlayacak kaliteli bir botunuz mu var mı? "Benim botlarımı yenilemeye ihtiyacım var!" diyorsanız doğru yerdesiniz. Yılın Son Fırsatları kampanyasına özel indirime giren çeşit çeşit ayakkabılar, botlar arasında sizi Camper'ın hakiki deri, kauçuk tabanlı, dayanıklı mı dayanıklı botuyla tanıştırmaya geldik. Neden mi? Çünkü hem çok rahat hem dayanıklı hem de havalı bir model. Üstelik bugün 1575 TL indirimle satışta. Bu fırsatı değerlendirmek isterseniz de detaylar aşağıda...

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Hakiki deri, kauçuk tabanlı: Camper Chasis K300236-004 Bot

Günlük kullanım için rahat ve bir şık seçenek olan Camper Chasis K300236-004 Bot; %100 vulkanize kauçuk tabanıyla öne çıkıyor. Bu taban, ayakkabıyı daha sağlam ve uzun ömürlü hale getiriyor. İç tabanında da yastıklama için OrthoLite® Recycled™ ayak tabanı kullanılıyor. Bot olmasına rağmen zarif bir görünüme sahip olan model, hakiki deri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Adidas ve Nike'da 44 giyiyorum. Bunda da 44 aldım. Yarım numara büyük geldi ama 43 de olmazmış. Çok rahat güzel bir ayakkabı."

"Boyut büyük, daha küçük bir boyut alın. Üç günde iade ve değişim yaptım. Bravo!"

"Rahatlığına diyecek yok. Çok iyi."

Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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