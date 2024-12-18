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"Rahatlığına diyecek yok!" Hakiki deri Camper Chasis Bot'ta yılın son fırsatı
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"Rahatlığına diyecek yok!" Hakiki deri Camper Chasis Bot'ta yılın son fırsatı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.12.2024 16:03
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Yılın Son Fırsatları kampanyası hız kesmeden devam ederken kışlık giyim alışverişinde olanları sevindirecek bir indirimle karşınızdayız: Camper Chasis K300236-004 Bot %33 indirimiyle sizleri bekliyor. Biliyoruz ki kışın ayaklarınızı sıcacık tutacak, rahat bir yürüyüş botu olmazsa olmaz. E o zaman bu fırsat da kaçmaz! İşte detaylar...

Ayakkabı dolabınızda kışı konforla geçirmenizi sağlayacak kaliteli bir botunuz mu var mı? "Benim botlarımı yenilemeye ihtiyacım var!" diyorsanız doğru yerdesiniz. Yılın Son Fırsatları kampanyasına özel indirime giren çeşit çeşit ayakkabılar, botlar arasında sizi Camper'ın hakiki deri, kauçuk tabanlı, dayanıklı mı dayanıklı botuyla tanıştırmaya geldik. Neden mi? Çünkü hem çok rahat hem dayanıklı hem de havalı bir model. Üstelik bugün 1575 TL indirimle satışta. Bu fırsatı değerlendirmek isterseniz de detaylar aşağıda...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Camper ayakkabılardaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

Hakiki deri, kauçuk tabanlı: Camper Chasis K300236-004 Bot

Adsız tasarım - 2024-12-18T151126.942

Günlük kullanım için rahat ve bir şık seçenek olan Camper Chasis K300236-004 Bot; %100 vulkanize kauçuk tabanıyla öne çıkıyor. Bu taban, ayakkabıyı daha sağlam ve uzun ömürlü hale getiriyor. İç tabanında da yastıklama için OrthoLite® Recycled™ ayak tabanı kullanılıyor. Bot olmasına rağmen zarif bir görünüme sahip olan model, hakiki deri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas ve Nike'da 44 giyiyorum. Bunda da 44 aldım. Yarım numara büyük geldi ama 43 de olmazmış. Çok rahat güzel bir ayakkabı."

  • "Boyut büyük, daha küçük bir boyut alın. Üç günde iade ve değişim yaptım. Bravo!"

  • "Rahatlığına diyecek yok. Çok iyi."
Ürünü İncele

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Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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