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Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun! Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

28.04.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankreas kanseri, kanserler arasında en sık görülenlerden biridir. Hayatı zindan eden pankreas kanseri belirtileri, diğer rahatsızlıklarla karıştırıldığı için pankreas kanseri teşhisi genelde hızlı bir şekilde koyulamıyor. Erken evrelerde fark edilmesi çok zor olan pankreas kanseri belirtileri için idrar ve dışkınızı gözlemlemeniz gerekmektedir. Tuvalete çıktığınızda alışılmışın dışında 'kötü bir koku' bile pankreas kanseri belirtisi olabilir.

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun! Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Kanser türleri arasında en sinsi şekilde ilerleyen ve fark edilmesi çok zor olan pankreas kanseri ile ilgili kişisel olarak önleminizi alarak kendinizi koruyabilirsiniz. Pankreas kanseri belirtileri için özellikle tuvalete çıktığınızda idrar ve dışkınızı gözlemleyebilir bir değişiklik fark ettiğiniz anda doktora görünebilirsiniz. Ülkemizde çok rastlanan kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri belirtileri arasında en sık rastlananın; vücudun yağları iyi sindirmemesi nedeniyle özellikle kötü bir kokuya ve alışılmadık bir renge sahip dışkıların bir işaret olduğu belirtiliyor.

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PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pankreas kanseri başlangıç evrelerinde herhangi bir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Fakat ilerleyen dönemlerde görülmeye başlayan en yaygın pankreas kanseri belirtileri;

  • Kilo kaybı,
  • Karın ağrısı,
  • Sarılık,
  • İştah kaybı,
  • Bulantı-kusma,
  • Halsizlik,
  • Yorgunluk,
  • İshal,
  • Sindirim zorluğu,
  • Sırt ağrısı,
  • Cam macunu renginde dışkılama,
  • Solgunluk,
  • Aniden ortaya çıkan ve aile öyküsü bulunmayan şeker hastalığı ve depresyon gibi semptomlardır.

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Şişkinlik, hazımsızlık ve iştah kaybı ile birlikte yetersiz beslenme sonucunda hastalarda hızlı kilo kaybı görülür. En erken dönemde ortaya çıkan ve yaygın gözlenen belirtilerden bir tanesi de sarılıktır. Başlangıçta gözlerde ortaya çıkan sarılık, daha sonraları deride sararma, idrar renginin koyulaşarak 'çay renkli idrar' yapmaya dönüşmesi gibi durumlarla kendini gösterir ve nihayet 'cam macunu' olarak tanımlan dışkı renginin anormal şekilde açılması ile sonuçlanır. Sarılığın nedeni, karaciğerin ürettiği bilirubin maddesinin pankreas kanseri tarafından safra yolunun tıkanması sonucunda onikiparmak bağırsağına olan atılımının engellenmesidir. Ağrı önceleri müphem karın ağrısı olarak tanımlanan, hafif bir rahatsızlık hissi şeklindeyken, ileri dönemde sırta vuran karın ağrısı şeklini alır. Künt tabiatlıdır. Şişkinlik ve hazımsızlık belirtileri ile sıklıkla birliktedir.


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