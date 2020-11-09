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Bu belirtilere dikkat! Nedeni bilinmeyen kansızlık...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

Nedeni bilinmeyen kusmalar, kansızlık, kabızlık, dışkıda kan bulunması gibi nedenler bir hekime başvurmak için önemli belirtilerden. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, endoskopinin sanıldığı gibi acılı bir işlem olmadığını, gerekli tedbirler alınarak orta düzeyde anestezi verildiği için hastanın her hangi bir ağrı ve acı duymadığını söyledi.

Bu belirtilere dikkat! Nedeni bilinmeyen kansızlık...

Hastaların endoskopi ya da kolonoskopiyle ilgili söylentiler nedeniyle korku duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Meltem Ergün, "Hastalar işlemin genellikle ağrılı olacağını ya da işlem sırasında rahatsız olacaklarını düşünüyorlar. Aslında bu doğru değil. Bu endişeler eskiden yaşanmış ve söylentilere neden olmuş kötü tecrübelerden kaynaklanıyor. Endoskopi ve kolonoskopi geçmişteki gibi yapılmıyor. Artık hastalar hafif derecede uyutularak işlem yapılıyor. Dolayısıyla hasta işlem boyunca bir şey hissetmiyor. 'Haydi şimdi uyuyoruz' diyoruz ve hastamız o an uykuya dalıyor. ‘İşlemimiz bitti' dediğimizde ise hastamız 'Yaptınız mı? Ne zaman oldu?' diye soruyor. Hem endoskopi hem kolonoskopi işlemlerinde orta düzey anestezi kullanılıyor. Hasta işlemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor, ağrısı olmuyor. Hatta ağızdan endoskop ile ilk giriş anımızı dahi hatırlamıyor" dedi.

“OBEZ YA DA YAŞLI HASTALARA DA ENDOSKOPİ YAPILABİLİYOR”

Gerekli tedbirler alınarak yaşlı hastalara ve obez hastalara da endoskopinin yapılabildiğini ancak ek hastalıklarının iyi irdelenmesi gerektiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "Yaşlı ya da obez hastalara endoskopi yapılamadığı bilgisi doğru değil. Bu hastaları öncesinde dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Hastanın önceden bir KOAH rahatsızlığı varsa, kardiyovasküler problemi varsa, geçirilmiş ciddi bir operasyonu varsa o zaman ilgili branştan da görüş alıyoruz. 180 kiloluk hastaya dahi güvenli bir şekilde endoskopi yapılabiliyor" diye konuştu.

“HEM TANI HEM TEDAVİ İÇİN KULLANILABİLİYOR”

Endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin tedavi amaçlı olarak da kullanıldığını söyleyen Prof. Meltem Ergün, "Kolonoskopi yaptığımız hastada polip olarak adlandırılan oluşumlar saptarsak işlem sırasında bunları alarak, tedavisini de yapıyoruz. Yine endoskopi işlemi sırasında hastada bir kanama odağı tespit edersek enjeksiyonla ya da ilgili odağı yakarak kanamayı durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Alarm belirtileri olan hastaların mutlaka endoskopik işleme girmesi gerektiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün bu belirtileri şöyle sıraladı:

  • Sebebi bilinmeyen kilo kaybı.
  • Sebebi bilinmeyen kansızlık.
  • Sebebi bilinmeyen kusmalar.
  • Dirençli kabızlıklar.
  • Dışkıda kan görülmesi.

(DHA)

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