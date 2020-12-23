Bu belirtilere dikkat: Prostat tedavisi nasıl yapılır?

Tüm erkeklerde, spermin bazı bileşenlerini üretmekte yardımcı olan bir prostat, kayısı büyüklüğünde bir kas bezi halindedir. İçinden işeme kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklerin genelinde boyut olarak büyüme yapan prostat, normal boyutlarının üzerine çıktığında her erkekte benzer bir belirti göstermez. Bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar kanalına doğru büyüme oluşurken, bazı erkeklerde de idrar torbasının içine doğru büyüme olur. Bu tip büyümelerde, ultrason görüntülerinde prostat hafif büyümüş olarak görünürken hastada ciddi şikayetler meydana gelebilir. Prostatın dışarıya doğru genişlediği durumlarda ise prostat çok büyük olmasına rağmen hastada aynı seviyede şikâyet meydana gelmez.

Erkek üreme sisteminin düzgün çalışması için hayati önem taşıyan prostat, ileri yaşlarda büyümesi sebebiyle kişilerin hayat kalitesini düşüren bazı şikayetlere sebebiyet verebilmektedir. Siz de “Prostat tedavi edilir mi?” diyorsanız, hastalık hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Prostat büyümesinin sebepleri günümüzde hala kesin olarak bilinmese de erkeklik hormonu ve östrojenin bu büyüme üzerine önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Prostatın Belirtileri Nelerdir?

Prostatta meydana gelen rahatsızlıklarda oluşabilecek belirtiler şunlardır:

Zayıf ya da kesikli idrar akışı

İşemeye başlamada ve sonlandırmada güçlük çekme

Mesaneyi tam boşaltamama duygusu

Sıkça işeme ihtiyacı

Ani idrar sıkışıklığı, idrarı tutma güçlüğü

Geceleri sık idrara kalkma

İdrar yaptıktan sonra hala devam eden damlamalar

İdrar yapamama durumu

İdrar veya menide kan gelmesi

Ağrılı boşalma

Kasık, kalça, bel, sırt veya bacak ağrıları

Bu belirtiler prostat ve alt idrar yolları sorunlarına işarettir. Ancak prostatın hangi tür hastalığına bağlı olduğu üroloji uzmanı muayenesi ve gerekli tanısal inceleme sonucunda öğrenilebilir. Peki, prostat tedavisi nasıl yapılır? ve yeni prostat tedavisi nedir?

Termal tabanlı yeni prostat tedavisinde özel bir sonda ile prostata mikrodalga enerjisi gönderilir. Anestezi gerekmeden uygulanabilen, uygulama süresi oldukça kısa, kullanması zorunlu ilaçların bırakılmasını gerektirmeyen, hastanın mevcut hastalıklarından etkilenmeden uygulanabilen ve cinsel yan etkileri diğer ameliyatlara oranla düşük olan yöntem, çoğu ülkede sıklıkla kullanılmaktadır

Prostat Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Hastalığın belirlenmesinde ilk adım fiziki muayene yapılması ve hasta öyküsünün dinlenmesidir. Ayrıca prostat büyüklüğünü anlamak ve prostat kanserini ayırt edebilmek için parmakla rektal muayene durumu oluşabilir. Enfeksiyonu ayırt etmek ve benzer şikayetlere sebep olabilecek durumları belirlemek için idrar örneği analizi yapılabilir. Bunlara ek olarak prostat kanseri teşhisine yardımcı olması için PSA testi yapılmalıdır. Yapılan muayene ve analizlerden sonra iyi huylu prostat büyümesi şüphesi varsa bazı ek testler istenir, bunlar BPH tanısını onaylamada yardımcı olur.