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Bu belirtilere dikkat: Prostat tedavisi nasıl yapılır?

23.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Bu belirtilere dikkat: Prostat tedavisi nasıl yapılır?

Prostat, erkek vücudunda en sık sorun çıkaran organlardan biridir. Prostat hastalıkları genel olarak 50’li yaşlardan sonra görülse de bazen genç erkeklerde de sorun oluşturabilir. Peki, prostat tedavisi nasıl yapılır?

Erkek üreme sisteminin düzgün çalışması için hayati önem taşıyan prostat, ileri yaşlarda büyümesi sebebiyle kişilerin hayat kalitesini düşüren bazı şikayetlere sebebiyet verebilmektedir. Siz de “Prostat tedavi edilir mi?” diyorsanız, hastalık hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Prostat Nedir?

Tüm erkeklerde, spermin bazı bileşenlerini üretmekte yardımcı olan bir prostat, kayısı büyüklüğünde bir kas bezi halindedir. İçinden işeme kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklerin genelinde boyut olarak büyüme yapan prostat, normal boyutlarının üzerine çıktığında her erkekte benzer bir belirti göstermez. Bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar kanalına doğru büyüme oluşurken, bazı erkeklerde de idrar torbasının içine doğru büyüme olur. Bu tip büyümelerde, ultrason görüntülerinde prostat hafif büyümüş olarak görünürken hastada ciddi şikayetler meydana gelebilir. Prostatın dışarıya doğru genişlediği durumlarda ise prostat çok büyük olmasına rağmen hastada aynı seviyede şikâyet meydana gelmez.

Prostat büyümesinin sebepleri günümüzde hala kesin olarak bilinmese de erkeklik hormonu ve östrojenin bu büyüme üzerine önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Prostatın Belirtileri Nelerdir?

Prostatta meydana gelen rahatsızlıklarda oluşabilecek belirtiler şunlardır:

  • Zayıf ya da kesikli idrar akışı
  • İşemeye başlamada ve sonlandırmada güçlük çekme
  • Mesaneyi tam boşaltamama duygusu
  • Sıkça işeme ihtiyacı
  • Ani idrar sıkışıklığı, idrarı tutma güçlüğü
  • Geceleri sık idrara kalkma
  • İdrar yaptıktan sonra hala devam eden damlamalar
  • İdrar yapamama durumu
  • İdrar veya menide kan gelmesi
  • Ağrılı boşalma
  • Kasık, kalça, bel, sırt veya bacak ağrıları

Bu belirtiler prostat ve alt idrar yolları sorunlarına işarettir. Ancak prostatın hangi tür hastalığına bağlı olduğu üroloji uzmanı muayenesi ve gerekli tanısal inceleme sonucunda öğrenilebilir. Peki, prostat tedavisi nasıl yapılır? ve yeni prostat tedavisi nedir?

Termal tabanlı yeni prostat tedavisinde özel bir sonda ile prostata mikrodalga enerjisi gönderilir. Anestezi gerekmeden uygulanabilen, uygulama süresi oldukça kısa, kullanması zorunlu ilaçların bırakılmasını gerektirmeyen, hastanın mevcut hastalıklarından etkilenmeden uygulanabilen ve cinsel yan etkileri diğer ameliyatlara oranla düşük olan yöntem, çoğu ülkede sıklıkla kullanılmaktadır

Prostat Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Hastalığın belirlenmesinde ilk adım fiziki muayene yapılması ve hasta öyküsünün dinlenmesidir. Ayrıca prostat büyüklüğünü anlamak ve prostat kanserini ayırt edebilmek için parmakla rektal muayene durumu oluşabilir. Enfeksiyonu ayırt etmek ve benzer şikayetlere sebep olabilecek durumları belirlemek için idrar örneği analizi yapılabilir. Bunlara ek olarak prostat kanseri teşhisine yardımcı olması için PSA testi yapılmalıdır. Yapılan muayene ve analizlerden sonra iyi huylu prostat büyümesi şüphesi varsa bazı ek testler istenir, bunlar BPH tanısını onaylamada yardımcı olur.

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılmakta olan birçok seçenek bulunmaktadır. Prostat tedavisi yöntemlerini; takip, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere 3 ana grupta incelemek mümkündür.

  • Takip: Hastalık sebebiyle çok şikâyeti olmayan ve tetkikler sonucunda idrar kanalında belirgin bir tıkanıklık görülmeyen hastalar, yıllık takiplerle kontrol altında tutulabilir.
  • İlaç Tedavisi: Prostat büyümesinin sebep olduğu şikayetlerde yapılması gereken ilk tedavi şeklidir. Orta derecede şikayetleri bulunan, kesin cerrahi müdahale gerektirmeyen ya da cerrahi tedavi istemeyen hastalara ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastaların bu ilaçları ömür boyu kullanılmaları gerekir.
  • Cerrahi Tedavi: Prostat büyümesi ilaçla tedavi edilmezse; hiç idrar yapamama, idrarda kanama, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve hatta böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Hem istenmeyen tabloların engellenmesi hem de hastanın konforunun sağlanması için iyi huylu prostat büyümesi mutlaka tedavi edilmelidir. Bu noktadaki en önemli sorun hastalığın sinsi ilerlemesi nedeniyle ciddiyetinin anlaşılamaması ve ihmal edilmesidir. Bu hastalığın günümüzde en etkili tedavisi cerrahi yöntemlerle sağlanmakta. Her cerrahi işlemde olduğu gibi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan cerrahi işlemlerin de bazı yan etkileri vardır. En sık kullanılan cerrahi tedavi yöntemleri; TUR prostatektomi, HOLEP, Greenlight lazer ve açık prostektomidir.

Prostat Ameliyatından Sonra Oluşan Komplikasyonlar Hangileridir?

Klasik olarak kanama durumu, prostat ameliyatından sonra görülebilen en sık komplikasyondur. Ameliyat sırasında olursa, prostat yeterli biçimde temizlenmeyebilir. Ameliyat sonrası olursa da hasta tekrar ameliyat olmak zorunda kalabilir. Bunların dışında ameliyat sonrası idrar kanallarında darlık meydana gelmesi nadiren gelişen ama olduğunda hem doktor hem de hasta için can sıkan bir durumdur. Üretra darlığının önüne geçebilmek için mümkün olduğunca ince aletler ile çalışmak ve aletlerin bakımının tam olması gerekmektedir. Ameliyat sonrası idrar yollarında enfeksiyon da görülebilmektedir. Prostat ameliyatlarından sonra çok nadir de mesane patlamasına kadar uzanan uzun bir komplikasyon listesi varsa da uzman bir cerrahın ellerinde modern aletler kullanılarak yapılan prostat ameliyatlarında komplikasyon riski oldukça düşüktür.

Prostat Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Peki prostat tedavi edilmezse ne olur? Prostat büyürken kişinin idrar yollarını da ciddi ölçüde olumsuz etkilemektedir. Tedavi edilmezse idrar keselerinde bozulma, böbreklere doğru idrar yollarında genişleme ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda böbrek yetmezliği görülebilir.

Prostattan korunma konusunda bazı doğal besinler de ilaç etkisi yapabiliyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıraladı:

  • Rafadan yumurta: Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre yumurta, prostat kanseri riskini yüzde 50 oranında azaltıyor.
  • Somon: İltihapları önler ve prostatın büyümesini engeller.
  • Domates: Özellikle pişmiş halde tüketildiğinde prostat kanserinden korumaktadır.
  • Meyve: Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen prostat kanserini engelliyor.
  • Brokoli: Prostat sağlığını korumada yardımcıdır.
  • Turunçgiller: Portakal, limon ve greyfurt prostat bezinin korunmasına faydalı olmaktadır.
  • Soğan ve sarımsak: Düzenli tüketildiği takdirde prostat sağlığını korumaktadır.


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