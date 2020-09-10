Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan genç şarkıcı Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli?

Ekranların sevilen programları arasına kısa sürede girmeyi başaran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Tuğçe Kandemir, çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan ve büyük bir beğeni kazanan Tuğçe Kandemir ile ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Peki, Tuğçe Kandemir kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli? İşte tüm detaylar...

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

1 Ocak 1996 doğumlu olan Tuğçe Kandemir yaş olarak şu an 24 yaşında. Tuğçe Kandemir nereli olduğu merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Mersin doğumlu olan Kandemir, şarkıcı ve söz yazarı olmasının yanı sıra aynı zamanda edebiyat öğretmeni. Aşk konulu şarkılarıyla bilinen Tuğçe Kandemir, YouTube’a yüklediği videolar beğenildikten sonra kendi şarkılarını çıkarmaya karar verdi. 2018 senesinde öğretmenlik yaptığı sırada ilk şarkısı olan Bu Benim Öyküm parçasını seslendirerek büyük beğeni topladı. Ancak özellikle çıkışı Bilal Sonses ile söyledikleri İçimdeki Sen şarkısıyla yaptı. YouTube’da 100 milyonun üstünde izlenen bu şarkıyla Tuğçe Kandemir büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.