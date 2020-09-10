Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan genç şarkıcı Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli?

Ekranların sevilen programları arasına kısa sürede girmeyi başaran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Tuğçe Kandemir, çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan ve büyük bir beğeni kazanan Tuğçe Kandemir ile ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Peki, Tuğçe Kandemir kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli? İşte tüm detaylar...
1 Ocak 1996 doğumlu olan Tuğçe Kandemir yaş olarak şu an 24 yaşında. Tuğçe Kandemir nereli olduğu merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Mersin doğumlu olan Kandemir, şarkıcı ve söz yazarı olmasının yanı sıra aynı zamanda edebiyat öğretmeni. Aşk konulu şarkılarıyla bilinen Tuğçe Kandemir, YouTube’a yüklediği videolar beğenildikten sonra kendi şarkılarını çıkarmaya karar verdi. 2018 senesinde öğretmenlik yaptığı sırada ilk şarkısı olan Bu Benim Öyküm parçasını seslendirerek büyük beğeni topladı. Ancak özellikle çıkışı Bilal Sonses ile söyledikleri İçimdeki Sen şarkısıyla yaptı. YouTube’da 100 milyonun üstünde izlenen bu şarkıyla Tuğçe Kandemir büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.
Aynı zamanda Tuğçe Kandemir şarkıları arasında Yelkovan isimli bir parça da bulunuyor. Bu parça ise YouTube’da 50 milyondan fazla izlenme aldı. Halen Mersin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Tuğçe Kandemir, Fizy Müzik Ödülleri’nde Bilal Sonses ile beraber “Yılın En Çok Dinlenen Düet Ödülü”nü aldı. Ayrıca ünlü şarkıcının single’ları arasında Yanlış, Gülü Soldurmam, Yağmur, E-Alem ve Kurban Olduğum da bulunuyor. Tuğçe Kandemir Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Ünlü şarkıcının Instagram hesabında güncel olarak 821 bin takipçi bulunuyor. Tuğçe Kandemir kaç kilo olduğu da merak edilen ünlü isimler arasında. 63 kilo olan ünlü şarkıcı aynı zamanda balık burcu. Tuğçe Kandemir boyu ise 1.67 metre.
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