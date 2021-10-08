“Bu da mı varmış?” dedirtti! İdrar temasından hatta tadına bakmaktan cinsel anlamda zevk alma durumu: Ürofili

Dünya genelinde insanların cinsel haz duyduğu milyonlarca obje ve durum olduğu biliniyor. Bu durumlardan bazıları diğer insanlar tarafından yargılanırken tıp dünyasında bunlar isimlendiriliyor. İsimlendirilen ilginç cinsel haz duyma durumlarından biri de ürofili olarak kabul ediliyor. Ürofili, idrar ya da işeme eylemine karşı duyulan cinsel hazzı ifade ediyor. Bu cinsel istek uyandıran kişiler karşısındakini tuvaletini yaparken izliyor hatta bazı durumlarda idrarın tadına dahi bakıyor.

“ALTIN DUŞ” İSMİ DE VERİLİYOR

İdrar yaparken izlemenin yanında bu kişiler idrarla yakın temas durmayı tercih ediyor. Özellikle Hollywood filmlerinde sıklıkla yer verilen bu detay ‘altın duş’ ismiyle de anılıyor. Son olarak ürofilide kişiler idrar kaçırılan kıyafetleri görmekten büyük zev alıyor.



