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Bu da oldu! 2 kilometrelik yolu çaldılar... Görenler şoke oldu

11.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiç bütün bir yolun çalındığını duydunuz mu? Hindistan'ın Kharouni köyünde Bihar'da yaşanan tuhaf bir hırsızlık olayı, köylüleri ve yakınlarda yaşayan insanları şaşırttı. Köylüler, beş gün önce yaşanan olaylardan önce Khaharauni ve Khadampur adlı iki köyü birbirine bağlayan yolu yıllardır kullanıyorlardı. Ancak bir sabah uyandıklarında, 2 km'lik yolun tamamının kaybolduğunu ve ekinlerin ortaya çıktığını görünce şoke oldular.

Bu da oldu! 2 kilometrelik yolu çaldılar... Görenler şoke oldu

Medyada yer alan haberlere göre , Khairani köyü haydutlarının yolu çaldıktan sonra hırsızlığı gizlemek için yerine buğday ektikleri ve bunun için bir traktör kullandıkları söylendi. Khadampur köyü halkı ise buna itiraz ettiğinde, sorun çıkaranlar bu köylülere saldırarak ve onları sopa ve sopalarla tehdit ederek misilleme yaptı.

ZORLUK ÇEKTİLER

Olay mahallede büyük yankı uyandırdı. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşların ulaşımda büyük zorluk yaşadıkları bildirilirken, Khadampur köyünde yaşayanların, son birkaç gündür kaldırımlar yardımıyla yolunu bulmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

SÖZ VERDİ

Çarşamba günü, Khadampur bölgesinin birkaç sakini şikayetlerini Bölge Sorumlusuna iletti. Memur, köylülere durumu incelemeleri için söz verdi ve olaydan sorumlu olanların cezalarını çekecekleri konusunda onları uyardı. Ayrıca vatandaşların kısa süre sonra yolu tekrar kullanabileceklerini söyledi.

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Hindistan hırsızlık

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