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  4. Bu erik diğerlerinden çok farklı! Erik meyvesi ağacın dalında değil, gövdesinde çıktı

Bu erik diğerlerinden çok farklı! Erik meyvesi ağacın dalında değil, gövdesinde çıktı

09.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da ağacın gövdesinde çıkan kara erik meyvesi, görenleri şaşırttı. Ağacın gövdesinde yetişen meyveyi fark ederek sosyal medya hesabında paylaşan Ali Polat’ın gönderisi kısa sürede popüler oldu.

Bu erik diğerlerinden çok farklı! Erik meyvesi ağacın dalında değil, gövdesinde çıktı

Elazığ’ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Davut Özdemir’e ait bahçede, kara erik ağacının gövdesinde bahar ayında yeşeren çiçeklerin ardından, meyvesi olgunlaşarak büyüdü. Özdemir’e ait bahçede misafirliğe giden Ali Polat, kara eriğin ağacın dalında değil, gövdesinde çıktığını fark etti ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar görenleri şaşırttı.

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İlk defa bir meyvenin dalında değil gövdesinde çıktığını ifade eden Ali Polat, “Arkadaşımın bahçesine misafirliğe gitmiştim. Bahçeyi gezerken kara eriğin ağacın gövdesinde çıktığını gördüm ve fotoğrafını çektim. Çok şaşırdım” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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